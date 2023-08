Des envies d'aventures pour votre EVJF ou EVG ? Civitatis a sélectionné pour les futurs mariés les meilleures destinations et activités

PARIS, 17 août 2023 /PRNewswire/ --

Ibiza, Espagne

Ibiza :(Crédit photo : Civitatis)

On ne pouvait pas parler de destinations pour un EVG ou EVJF sans parler d'Ibiza. Le programme : une balade en quad (130€) ou une fête sur le Ibiza Boat (99€).

Mykonos, Grèce

Mykonos est LA destination pour un EVJF ou EVG ! L'île est le lieu idéal pour un baptême de plongée (140€) ou une fête sur un bateau à Mykonos au coucher du soleil (89€).

Dubrovnik, Croatie

Dubrovnik arrive dans le haut du classement - Civitatis y propose d'ailleurs une balade en kayak au coucher du soleil (45€) ou une balade en bateau privé (238€).

Sicile, Italie

En Sicile, on ne sait plus si l'on a envie d' une balade en 4x4 sur l'Etna au coucher du soleil (58€) ou d' une balade en bateau et du snorkeling à Cefalù (40€).

Madère, Portugal

À Madère, c'est l'occasion de s'adonner à des activités inoubliables comme nager avec les dauphins (55€) ou faire un safari d'une demi-journée (38€).

Budapest, Hongrie

À Budapest, profitez d' un accès aux Bains Széchenyi (37€), d' un dîner-croisière sur le Danube avec musique en live (72€) et d' un spectacle folklore typiquement hongrois (32€) pour célébrer.

Marrakech, Maroc

À Marrakech, dépaysement garanti pour un EVJF ou EVG – la ville regorge d'excursions inoubliables comme une nuit dans le désert d'Agafay (75€) ou un vol en montgolfière (189€).

Las Vegas, États-Unis

Ce qu'il se passe à Vegas, reste à Vegas. Facile d'y fêter son EVJF ou EVG comme il se doit avec une excursion au Grand Canyon au coucher du soleil (126,10€) ou une balade à cheval dans le désert de Las Vegas (117,90€).

Paris, France

Profiter de la capitale de l'amour pour assister au très célèbre cabaret Crazy Horse (115€) ou faire une dégustation de vins et de fromages (44€).

Marseille, France

Marseille est la destination idéale pour une Relaxation imminente avec une balade en voilier au coucher du soleil (75€) et une fête assurée avec une tournée des bars de Marseille (20€).

