Des millions de Néerlandais se préparent à célébrer leur roi le vendredi 27 avril

- Plus d'un million de Néerlandais et touristes sont attendus à Amsterdam.

« Le Jour du Roi », la fête nationale des Pays-Bas

Une fièvre orange s'empare une fois par an des Pays-Bas pour le Jour du Roi. Ce jour-là, le pays tout entier se pare d'orange pour cette grande fête nationale. Les Néerlandais dévoilent leur côté patriotique pour célébrer l'anniversaire de leur roi et la monarchie. Marchés aux puces, fêtes de rue, concerts gratuits et jeux traditionnels ont lieu dans chaque ville et village du pays. Chapeaux, lunettes, T-shirt, costumes… l'orange est partout, sur les gens et dans les rues. Les écoles et les bureaux sont fermés, afin que tous, petits et grands, puissent se joindre à la fête.

L'orange, couleur historique

L'orange trouve ses origines dans le patronyme de la famille royale, les « van Oranje » (« d'Orange »). La famille royale est très populaire dans le pays et ses membres sont très proches des citoyens. Le monarque a d'ailleurs l'habitude de se rendre en famille dans une ville différente chaque année, pour se joindre aux célébrations et aux jeux.

Groningen, la ville choisie par le Roi cette année

Située dans le nord-est du pays, la belle ville de Groningen accueillera la famille royale dans le cadre des festivités. Artisanat local, coutumes et jeux traditionnels seront à l'honneur dans le centre-ville. Groningen est par ailleurs depuis des siècles, une ville étudiante. Sur un total de 200 000 habitants, la moitié de la population a moins de 35 ans. C'est la « plus jeune ville » des Pays-Bas.

Une fête encore méconnue des Français

Impossible de manquer le Jour du Roi quand on est sur place le 27 avril. Mais ce qui est étonnant c'est que cette fête reste peu connue en dehors du pays. Elle l'est très peu des Français. Il est même rare que les touristes présents lors des festivités aient choisi la date exprès. Ce qui ne rend pas la surprise moins agréable.

L'occasion de découvrir ou redécouvrir les Pays-Bas à petits prix

