DESEC : Chihuahua City, un nouvel aimant d'investissement en raison de la proximité dans le nord du Mexique

CHIHUAHUA, Mexique, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans le contexte du "rapprochement" ou de la relocalisation d'entreprises, l'État de la capitale de Chihuahua vise à devenir l'une des villes les plus attrayantes pour les investissements à forte valeur ajoutée dans le nord du Mexique, en mettant l'accent sur le talent et la qualité de vie offerts à ses résidents, a déclaré Jorge Cruz Camberos, président du développement économique de l'État de Chihuahua (DESEC).

Située à seulement 400 kilomètres (250 miles) des États-Unis et au centre du plus grand État du Mexique, la ville de Chihuahua a grimpé dans le classement de la compétitivité et de la qualité de vie. Ces progrès sont dus à une alliance stratégique de près de dix ans entre les gouvernements et le secteur privé dans le but de devenir la meilleure ville industrielle familiale.

Cruz Camberos a noté que la clé avait été d'établir un modèle où les gouvernements qui changent, le système éducatif et le secteur privé s'adaptent à la même vision de développement.

Au cours des huit dernières années, la qualité de vie s'est améliorée en fonction du revenu du ménage, atteignant un minimum de 23 000 pesos (1 370 dollars) par ménage, bien que l'objectif soit fixé à un maximum de 83 000 pesos (4 900 dollars).

« Si nous devons payer de meilleurs salaires, nous avons besoin d'entreprises plus compétitives, et pour cela, nous devons être une ville plus compétitive", a-t-il déclaré à l'EFE.

Depuis lors, cette vision de développement a été négociée avec chaque candidat à la mairie, obtenant les meilleurs résultats depuis la création du DESEC il y a 50 ans.

Compétitivité et qualité

En 2016, la ville s'est classée au 12e rang des villes les plus compétitives du pays, avec moins d'un million d'habitants. Cette année, la ville est classée sixième parmi les grandes villes, aux côtés de Mexico, de Monterrey (Nuevo León) et de Guadalajara (Jalisco).

Elle compte plus de 120 entreprises manufacturières exportatrices, emploie plus de 120 000 travailleurs industriels et représente près de 20 % de l'État des exportations de Chihuahua, ce qui place le pays en tête dans ce domaine.

À cet égard, Arturo Chretín Sáenz, responsable de Chihuahua Espectacular, a souligné l'infrastructure de tourisme d'affaires de la ville et la conception d'une ville organisée, avec un réseau hôtelier axé sur la classe moyenne, offrant un excellent service à la fois aux familles et aux voyageurs d'affaires.

