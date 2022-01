Destiny, fournisseur européen de communications cloud et de services UCaaS, acquiert Meridix et devient leader de l'analyse des communications

BRUXELLES, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Destiny, le fournisseur européen de solutions de communications cloud et d'entreprise sécurisées pour les PME, annonce l'acquisition de la société suédoise Meridix, leader de l'analyse et de la production de rapports. La plateforme Meridix collecte des données provenant de plusieurs solutions de communication et les présente dans une interface utilisateur intuitive et unifiée, de manière à ce qu'elles puissent être exploitées et à créer des informations commerciales et de la valeur. Bon nombre des systèmes de communication les plus connus sur le marché sont pris en charge par la plateforme, qui est utilisée par des prestataires de services du monde entier, auxquels elle inspire confiance. Destiny est un partenaire de Meridix depuis plus de 10 ans et les deux sociétés ont un grand nombre de clients communs parmi les fournisseurs de services en Europe et au-delà.

« Nous sommes toujours à la recherche d'entreprises talentueuses qui correspondent à notre stratégie et à notre culture d'entreprise et que nous pouvons parallèlement aider à se développer plus rapidement. Cette acquisition est une nouvelle étape vers une collaboration encore plus étroite avec Meridix, qui nous permettra d'apporter plus rapidement de l'innovation aux fournisseurs de services et aux entreprises qui s'appuient sur notre technologie de communication cloud », déclare Daan De Wever, PDG du groupe Destiny. « La plateforme Meridix est « née dans le cloud », elle permet à nos clients fournisseurs de services de disposer d'informations commerciales puissantes fondées sur des données pour diverses solutions de communication et son utilisation est intuitive. Elle cadre donc parfaitement avec les ambitions commerciales du groupe Destiny, renforçant ainsi notre position de fournisseur UCaaS innovant, convivial et leader du marché pour les PME et les fournisseurs de services en Europe. »

Meridix fera partie de l'organisation Destiny for Service Provider ; son équipe et sa direction seront entièrement intégrées au groupe Destiny. Cette intégration au groupe Destiny permettra d'accroître les opportunités commerciales et d'assurer l'avenir de l'entreprise pour les clients fournisseurs de services, les partenaires et les employés.

« Nous sommes fiers et enthousiastes de faire équipe avec le principal fournisseur UCaaS en Europe en tant que partie native du catalogue de produits Destiny à l'avenir », renchérit Johan Wendelstam, PDG de Meridix. « Nous serons dans une bien meilleure position pour continuer à soutenir nos partenaires et nos clients et à croître avec eux, tout en augmentant nos investissements techniques et en accélérant le rythme d'innovation des produits. » Destiny et Meridix vont aligner leurs feuilles de route de sorte que les clients et les partenaires des fournisseurs de services de Meridix disposeront même de produits plus performants. La prise en charge de solutions tierces comme Microsoft Teams, les solutions Cloud PBX et les modules Contact Center demeure une priorité et s'inscrit dans la stratégie de Destiny, qui consiste à entretenir une bonne collaboration avec les autres. « Nos clients seront gérés par l'équipe Meridix comme auparavant et, en tant que membre du groupe Destiny, nous continuerons à être un partenaire de confiance et apprécié des fournisseurs de services de toute taille en Europe et au-delà. »

Il reste beaucoup à faire, notamment dans le secteur des UCaaS, lorsqu'il faut que les entreprises utilisent les données dont elles disposent pour obtenir de meilleures informations commerciales. « Au sein du groupe Destiny, notre mission est de faciliter les choses, d'aller plus vite et de faire sauter les frontières pour nos fournisseurs de services et nos clients finaux. La prochaine étape de notre collaboration avec Meridix consiste à utiliser l'apprentissage automatique et l'IA pour commencer à exploiter les données et fournir des informations exploitables aux entreprises et aux utilisateurs finaux », conclut Patrik Sorqvist, directeur d'exploitation du groupe Destiny.

À propos de Destiny

Destiny, d'origine belge, est un leader européen et un innovateur dans le domaine des communications Cloud sécurisées, grâce à ses produits puissants et sécurisés de type « mobile-first » et « UCaaS ». Destiny permet à 2 millions d'utilisateurs professionnels de communiquer, de collaborer et de fournir un excellent service à la clientèle. L'entreprise permet aux fournisseurs de services, aux partenaires de distribution et aux clients finaux, ainsi qu'aux services tiers, de prospérer dans leur écosystème Cloud. Destiny, dont le siège social est à Bruxelles, compte plus de 700 employés dans 7 pays européens et a enregistré un chiffre d'affaires annuel de près de 200 millions d'euros en 2021.

Plus d'informations : www.destiny.be

À propos de Meridix

Meridix Systems propose des plates-formes qui collectent les données de la plupart des solutions de communication connues sur le marché aujourd'hui et présentent toutes ces données dans des rapports clairs. Les plates-formes Meridix permettent aux fournisseurs de services de communication d'offrir à leurs clients des informations sur leur communication interne et externe.

Plus d'informations : www.meridix.se

