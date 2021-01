Determine, Netsend et Source One unifiées sous le nom Corcentric

En rassemblant les opérations du groupe sous une identité commune, Corcentric lance une offre unique sur le marché alliant Technologie, Services et Consulting pour améliorer la performance des fonctions Achats et Finance.

PARIS, le 25 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Corcentric, fournisseur leader de solutions et services pour la gestion des dépenses et de la trésorerie, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'unification des entreprises Determine, éditeur de solutions Source-to-Pay, Netsend éditeur de solutions de Facturation et Source One, société de conseil Achats, sous une identité commune. Corcentric offre ainsi une combinaison inédite sur le marché de Technologie, Services et Consulting pour aider les entreprises à optimiser leurs processus Achats et flux financiers B2B.

Cette unification est le point culminant de plusieurs années d'efforts, ponctuées d'acquisitions ciblées et de croissance organique pour concrétiser la stratégie d'expansion internationale du groupe, conquérir de nouveaux marchés et devenir le premier fournisseur de solutions capable de gérer l'intégralité des processus Achats, Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients. Grâce à l'expertise de Source One et aux fonctionnalités avancées des solutions de Netsend et de Determine, Corcentric enrichit son offre globale et propose de nouvelles solutions Source-to-Pay, Gestion des Contrats, Facturation et automatisation des processus financiers.

"Notre proposition de valeur reste la même. Grâce à l'intégration des expertises de Determine, Netsend et Source One à l'offre existante de Corcentric, nous sommes capables de proposer de nouvelles solutions pour l'optimisation des flux Achats et Financiers B2B entre les entreprises et leurs fournisseurs. Nous aidons ainsi les entreprises à réduire leurs coûts, contrôler leurs dépenses et fluidifier les transactions de l'achat au paiement." Matt Clark, President and COO.

En mai, Corcentric a levé 80 millions de dollars auprès du fonds d'investissement Bregal Sagemount pour soutenir sa stratégie d'innovation et d'intégration de ses solutions. Depuis que son Fondateur, Président et PDG, Doug Clark, a fondé AmeriQuest en 1996, renommée Corcentric depuis, l'entreprise aide les organisations à réduire leurs coûts pour investir dans une croissance durable. Aujourd'hui, Corcentric est le partenaire de plus de 2 300 entreprises dans le monde, avec à son actif plus de 320 milliards de dollars de transactions B2B gérées par an entre les entreprises et leurs fournisseurs.

À propos de Corcentric

Corcentric est la première entreprise du marché à offrir une Suite complète de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash, combinant Technologie, Services et Consulting pour optimiser 100 % des flux achats et financiers B2B des entreprises. Depuis 1996, les Directions Achats et Finance des ETI et Grands Comptes font confiance aux équipes et aux solutions Corcentric pour mieux gérer les dépenses, optimiser la trésorerie et améliorer la performance de leur entreprise. Plus d'informations sur corcentric.fr.

