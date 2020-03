Dévoilement de la barre de collaboration VC210 de Yealink pour Microsoft Teams

En offrant un déploiement flexible dans des espaces limités, le concept léger permet le montage de la VC210 sur un mur au-dessus d'un affichage ou sur n'importe quelle surface plate. Vous gérez la réunion en connectant l'écran ou un écran tactile à cristaux liquides, et en utilisant la télécommande de Yealink. Il vous suffit de brancher les câbles et vous pouvez commencer la réunion avec l'interface Teams intuitive que vous connaissez et appréciez déjà.

Saisissez tous les détails

La caméra Ultra HD en 4K présente un autocadrage avec 120 degrés de largeur de champ de vision en diagonale afin d'assurer que chaque participant soit clairement vu pendant la réunion, même ceux assis près de la caméra. Le meeting reflète une expérience très vive qui renforce considérablement la collaboration dans de petits espaces de réunion.

Écouter et parler avec aisance

Le haut-parleur Yealink CP900 est un appareil vocal dédié qui fournit une expérience audio en immersion plus stable. Le haut-parleur en duplex intégral se caractérise par une fonction de voix HD et une formation de faisceaux avec six microphones permettant aux personnes aux deux extrémités de profiter d'une communication comme dans la réalité indépendamment de la position des sièges. La technologie de réduction de bruit et de suppression d'écho fait en sorte que les conversations sonnent de façon naturelle avec réduction du bruit de fond et de la réverbération.

« Nous avons le plaisir d'ajouter à notre écosystème la nouvelle catégorie d'appareil de barres de collaboration pour Microsoft Teams », a déclaré Ilya Bukshteyn, directeur associé de Microsoft Teams Devices. « Ces nouveaux appareils, comme la VC210 de Yealink, apportent à nos clients une excellente option pour agrandir les réunions Teams et communiquer avec davantage de petites salles et d'espaces restreints sur l'ensemble de leur poste de travail moderne. »

La gamme complète de solutions d'appareils Yealink pour Microsoft Teams comporte également la série MVC certifiée, des téléphones de conférence, téléphones de bureau, téléphones à haut-parleur et casques. Utilisez les appareils que vous préférez dans les salles de réunion, au bureau ou en déplacement.

Pour davantage d'informations sur ces produits et bien plus encore, veuillez visiter https://www.yealink.com/product/video-conferencing-vc210-ms-teams ou contactez un expert de Yealink pour Microsoft via [email protected].

