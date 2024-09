DEWALT annonce un engagement de cinq millions USD pour le développement des métiers en Europe

Le financement soutiendra la formation aux métiers dans des domaines tels que la charpente, le béton et la plomberie.

DEWALT collabore également avec WorldSkills, le plus grand concours international de compétences, qui se déroule cette semaine, pour distribuer plus d'un million de dollars d'outils à des écoles techniques et professionnelles en France .

LYON, France, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- DEWALT, une marque Stanley Black & Decker et un chef de file des solutions de chantier, annonce aujourd'hui son engagement de cinq millions USD sur quatre ans pour soutenir le développement des compétences des artisans au Royaume-Uni, en France, en Pologne et en République tchèque. DEWALT collaborera également avec WorldSkills pour distribuer plus d'un million de dollars en outils utilisés pendant la compétition WorldSkills à des écoles techniques et professionnelles dans toute la France.

La 2024 WorldSkills Competition, la plus grande compétition internationale de compétences au monde, réunit plus de 1 400 concurrents représentant 69 pays et régions afin de présenter et d'échanger des compétences professionnelles. Organisé tous les deux ans par WorldSkills International, cet événement est le summum des concours de compétences professionnelles.

Chris Nelson, Chief Operating Officer de Stanley Black & Decker, a annoncé l'engagement de cinq millions USD pour la promotion des métiers lors de la compétition WorldSkills 2024, au cours d'une table ronde sur le rôle vital de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels dans le développement durable à travers le monde.

« Chez DEWALT, nous reconnaissons que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée a atteint des niveaux critiques, ce qui pose des défis importants aux économies locales dans toute l'Europe », a déclaré Nelson. « Pour répondre à ce besoin pressant, nous équipons la prochaine génération d'artisans avec les outils et les ressources dont ils ont besoin pour bâtir des carrières épanouissantes. »

La 47e édition de WorldSkills, qui se tient à Lyon, en France, du 10 au 15 septembre 2024, a pour objectif d'inspirer et de soutenir les jeunes dans leur poursuite d'une carrière dans les métiers, par le développement des compétences et en transformant les points de vue sur l'enseignement et la formation professionnels.

DEWALT, qui soutient WorldSkills International depuis dix ans, est le partenaire platine de WorldSkills Lyon 2024.

Pour en savoir plus sur l'engagement de DEWALT à combler le fossé des métiers qualifiés et sur l'engagement de l'entreprise à développer les métiers, veuillez consulter le site DEWALT Grow the Trades.

À propos de DEWALT

DEWALT, une marque Stanley Black & Decker, célèbre ses 100 ans d'existence en continuant à fournir à ses clients des solutions complètes pour les chantiers et l'aménagement paysager. En appliquant ses dernières technologies aux défis des métiers spécialisés d'aujourd'hui, DEWALT est à l'avant-garde du chantier de demain avec ses outils, équipements d'extérieur et technologies de prochaine génération. Produits DEWALT. GUARANTEED TOUGH®. Pour plus d'informations, visitez www.dewalt.com ou suivez DEWALT sur Facebook, Instagram, et LinkedIn.

À propos de Stanley Black & Decker

Fondé en 1843 et basé aux États-Unis, Stanley Black & Decker (NYSE : SWK) est un chef de file mondial de l'outillage et de l'aménagement extérieur, avec des sites de production dans le monde entier. Les 50 000 employés diversifiés et talentueux de la société produisent des outils électriques, des outils à main, des rangements, des solutions numériques de chantier, des produits d'extérieur et de style de vie, ainsi que des éléments de fixation innovants afin d'accompagner les constructeurs, les artisans et les bricoleurs du monde entier. Le portefeuille mondial de marques de la société comprend DEWALT®, CRAFTSMAN®, STANLEY®, BLACK+DECKER® et Cub Cadet®. Pour en savoir plus, visitez le site : www.stanleyblackanddecker.com et suivez Stanley Black & Decker sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1479627/DEWALT_Logo.jpg