DFI présentera la stratégie d'IA en périphérie axée sur les applications à l'Embedded World 2026

Sous le thème « Smart Synergy, Effective Computing » (Une synergie intelligente, une informatique efficace), DFI met en avant des plateformes d'IA évolutives et adaptées aux besoins réels de l'industrie

TAIPEI, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- DFI, fournisseur mondial d'ordinateurs industriels, de cartes mères intégrées et de plateformes d'informatique en périphérie, dévoilera ses dernières innovations en matières d'IA en périphérie à l'Embedded World 2026. L'entreprise a déclaré vouloir souligner comment une approche axée sur les applications permet un déploiement évolutif et réel dans les environnements industriels et critiques.

À mesure que l'adoption industrielle de l'IA en périphérie dépasse les projets pilotes pour s'orienter vers un déploiement évolutif, la demande augmente pour des plateformes informatiques en périphérie qui concilient performance, efficacité énergétique et fonctionnement à long terme. Afin de répondre aux diverses exigences des applications, DFI travaille en collaboration avec les sociétés de son groupe et ses partenaires de l'écosystème pour soutenir les cas d'utilisation dans de nombreux secteurs industriels verticaux.

Dans le hall 3, au stand 533, DFI présentera ses systèmes d'intelligence artificielle, ses cartes mères industrielles et ses modules informatiques intégrés destinés à être déployés dans l'automatisation industrielle, le transport, les systèmes médicaux et d'autres environnements critiques. Les plateformes sont conçues pour assurer un approvisionnement stable, un long cycle de vie des produits et une inférence fiable de l'IA en périphérie sur des plateformes robustes dans des conditions d'exploitation exigeantes.

Lors de l'exposition, DFI montrera comment ces plateformes sont appliquées dans des scénarios réels. Les démonstrations comprendront des applications de bras robotisés basées sur l'IA et développées avec Intel, une solution de cybersécurité embarquée pour les transports intelligents développée avec VicOne, et l'inférence de l'IA pour la sécurité industrielle, notamment la détection des EPI, ainsi que des applications liées à la défense telles que la détection de la fumée, alimentée par MemryX.

DFI présentera également une solution de perception de l'IA en périphérie multi-caméras construite sur sa plateforme X6-ORN-GMSL, alimentée par les processeurs d'IA en périphérie NVIDIA Jetson Orin, prenant en charge l'analyse vidéo en temps réel pour les applications de vision industrielle et de transport intelligent.

DFI mettra aussi en avant l'ECX700-ADP, lauréat du Taiwan Excellence Award 2026, conçu pour un fonctionnement à long terme dans des environnements industriels difficiles. Le système sera présenté à la fois sur le stand de DFI et au pavillon d'excellence de Taïwan. Alimenté par les processeurs Intel® Alder Lake-P, l'ECX700-ADP sert de plateforme informatique industrielle en périphérie haute performance pour l'automatisation intelligente et les charges de travail d'IA en périphérie. Dotée de graphiques Intel® Iris® Xe intégrés, d'une connectivité E/S flexible et d'un support sans fil robuste, la plateforme permet un déploiement fiable dans les environnements extérieurs et industriels.

Pour les communiqués de presse, les photos et les vidéos, veuillez les télécharger à partir du cloud :

https://drive.google.com/file/d/1vTlR31WGYZ4wmIXqUQ3FRzw8HSXO1vCH/view?usp=sharing.

À propos de DFI

Fondé en 1981, DFI est un des principaux fournisseurs mondiaux en technologie informatique de haut niveau dans différentes industries intégrées. Grâce à leur conception innovante et à leur système supérieur de gestion de la qualité, les solutions industrielles de DFI permettent aux clients d'optimiser leurs équipements et assurent une grande fiabilité, un cycle de vie longue durée et une durabilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans une large gamme de marchés, parmi lesquels l'automatisation en usine, le médical, le secteur des jeux, le transport, l'énergie, les applications critiques et le commerce intelligent.