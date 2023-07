Dialogues de l'économie citoyenne 2023 : la transition juste à l'épreuve des tensions

Les 5 et 6 juillet, La Banque Postale organisera la troisième édition des Dialogues de l'économie citoyenne. Elle rassemblera, au siège de la Banque, les grands acteurs, dirigeants publics et privés, société civile, collectivités et experts, français et internationaux, pour débattre des grands enjeux d'actualité de la transition juste face aux grands défis économiques, sociaux, environnementaux et géopolitiques.

PARIS, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Chaque année depuis 2020, les Dialogues de l'économie citoyenne ont pour ambition de faire progresser la réflexion et la recherche de solutions autour de la mise en œuvre d'une transition juste. En s'appuyant notamment sur l'écosystème unique de La Banque Postale, l'événement rassemble toutes les partie-prenantes impliquées autour des grandes thématiques qui sont au cœur du débat public français et international.

Related Documents View PDF LBP PDF

Dans son programme 2023, La Banque Postale a souhaité placer au cœur des Dialogues de l'économie citoyenne, les enjeux d'adaptation des infrastructures et de transition des territoires face à l'urgence écologique, l'irruption de la question de la défense dans une vision plus globale de la soutenabilité, le nécessaire élan de réindustrialisation pour accélérer les transitions et affirmer notre souveraineté, la tension entre transition énergétique et justice sociale ou encore l'impératif de la confiance dans la finance durable dans un contexte de pression règlementaire qui se durcit.

« Alors que les efforts en matière de transition s'intensifient de matière notable, de nouvelles questions surgissent et nécessitent des choix structurants et courageux. Notre capacité à créer les conditions d'un débat de fond, exigeant et constructif avec l'ensemble des acteurs est déterminant pour accélérer cette transformation profonde de nos modèles. A travers cet événement, nous souhaitons apporter notre contribution au débat en invitant à la fois dirigeants d'entreprises, décideurs publics et privés, chercheurs et économistes, banquiers, investisseurs et régulateurs, ONG à dialoguer et construire ensemble des pistes d'actions pour conduire ce long processus de transformation» a souligné Philippe Heim, président du directoire de la Banque Postale.

La session inaugurale, le 5 juillet après-midi, sera dédiée aux grands enjeux de résilience, de souveraineté et de régulation internationale.

Contacts presse: [email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2146328/La_Banque_Postale_PDF.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2146327/4147787/LBP_Logo.jpg

SOURCE La Banque Postale