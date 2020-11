Diamond Electric développe un chargeur embarqué « 3 en 1 » de 6,6 kW

- L'intégration de systèmes multiples contribue à la propagation des VE -

OSAKA, Japon, 24 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Diamond Electric Mfg. Co., Ltd. a annoncé le 19 novembre qu'elle avait développé un chargeur embarqué (OBC) « 3 en 1 » qui intègre en un seul ensemble les trois fonctions suivantes : un chargeur de 6,6 kW, un convertisseur DC/DC basse tension (LDC) de 2,1 kW pour les auxiliaires, et une unité de distribution d'énergie (PDU) pour passer à la charge rapide. Cette caractéristique permet de réduire la taille des systèmes, de diminuer le poids des véhicules électriques (VE et VHR) et devrait contribuer à la diffusion des VE.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011167172/_prw_PI2fl_4m2AvII1.jpg

En guise de contre-mesure au réchauffement climatique, les VE et les VHR se répandent dans le monde entier à mesure que la réduction du CO2 devient plus importante. Les VE et les VHR adoptent davantage de composants électroniques tels que les OBC, et la demande de réduction de la taille et du poids de ces composants est en augmentation.

En réponse, Diamond Electric a développé un OBC « 3 en 1 » de 6,6 kW. La conception du transformateur et la gestion thermique de l'entreprise ont permis de réduire de 30 % la taille du produit par rapport aux produits existants (*1) (*2). En outre, la caractéristique « 3 en 1 » de l'intégration des OBC, LDC et PDU en un seul ensemble peut réduire considérablement la taille et le poids du système du véhicule et réduire le nombre de composants électroniques dans les VE.

Remarques :

(*1) À partir d'octobre 2020, étudié par Diamond Electric

(*2) Calculé par la taille de l'enceinte à l'exclusion des connecteurs

Demandes attendues

Chargeur embarqué pour les VE et les VHR

Photo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011167172/_prw_PI1fl_8bE0242Y.jpg

Spécifications des produits :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011167172/_prw_PA1fl_IT4f8V5d.pdf

À propos de Diamond Electric Mfg. Co., Ltd.

Diamond Electric est l'un des principaux membres de Diamond Electric Holdings Co., Ltd, cotée à la bourse de Tokyo (6699). C'est l'un des principaux fabricants de bobines d'allumage pour automobiles, en activité depuis 80 ans. Tabuchi Electric, qui est également un membre clé de Diamond Electric Holdings, est un des principaux fabricants d'onduleurs solaires et hybrides et, avec Diamond Electric, développe des produits pour réaliser sa nouvelle vision, « Connecter l'automobile et la maison avec 'Monozukuri' / Fabrication. »

SOURCE Diamond Electric Mfg. Co., Ltd.