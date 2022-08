DigitalBits Blockchain lance l'application de la Fondation Prince Albert II de Monaco destinée à soutenir ses missions environnementales

MONTE CARLO, Monaco, 31 juillet 2022 /PRNewswire/ -- L'application de la Fondation Prince Albert II de Monaco, construite sur la blockchain DigitalBits, permet aux bienfaiteurs de faire des dons en crypto-monnaie DigitalBits et d'acheter des billets NFT pour certains événements, mais aussi de soutenir divers projets FPA2 dédiés à la conservation des océans, à la protection des espèces emblématiques et à la promotion du développement durable. Contrairement à de nombreuses autres blockchains, DigitalBits est rapide et écologique. L'application FPA2 et le porte-monnaie cryptographique intégré seront également utilisés lors de plusieurs événements qui se dérouleront à Monaco et à l'étranger tout au long de l'année. Il permettra aux participants de s'inscrire et d'autoriser l'utilisation de la crypto-monnaie DigitalBits comme dons en faveur de divers projets FPA2. L'application mobile de la fondation a été dévoilée aujourd'hui au Monaco Crypto Summit. Une conférence de presse a été organisée au Grimaldi Forum en présence d'Olivier Wenden, vice-président de la FPA2.

DigitalBits & The Prince Albert II of Monaco Foundation

À propos de la blockchain DigitalBits :

DigitalBits est un protocole blockchain de niveau 1 qui privilégie la sécurité, la rapidité et les économies de coûts. N'importe quel actif peut être converti en jeton sur la blockchain DigitalBits, y compris les NFT créés par des artistes, des organisations sportives et d'autres marques. En rendant les micropaiements efficaces et rentables, DigitalBits jette les bases d'une adoption massive, dans le monde réel, de la technologie blockchain et des crypto-monnaies.

À propos de la Fondation Prince Albert II de Monaco :

Créée en 2006 par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, la Fondation œuvre pour la préservation de la Planète et la promotion du développement durable à l'échelle locale et mondiale. Ses missions répondent à des enjeux majeurs tels que la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité marine et terrestre, la préservation des ressources en eau et la lutte contre la désertification. La sensibilisation à ces enjeux environnementaux est une composante essentielle de l'action de la Fondation Prince Albert II de Monaco, particulièrement engagée dans la sauvegarde de l'Océan et de la Terre.

