Direction Rototom Sunsplash à Benicàssim : Une semaine de vacances reggae en Méditerranée

Le festival international marque sa 31e édition du 17 au 22 août, avec des spectacles en direct et un riche programme non musical comprenant des débats, de la gastronomie mondiale, de l'art vivant, du cirque et des activités pour tous les âges.

BENICASIM, España, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Les rythmes reggae en bord de mer, le camping, la cuisine internationale et la programmation culturelle en plein air transforment la ville méditerranéenne de Benicàssim (Castellón, Espagne) en l'une des destinations alternatives les plus distinctives d'Europe chaque été, grâce à Rototom Sunsplash.

Heading to Rototom Sunsplash in Benicàssim: A Week-Long Reggae Holiday on the Mediterranean

Sous la devise The Place to Be, le festival démarre un jour plus tôt, le 16 août, avec une fête de bienvenue qui donne le coup d'envoi de six jours d'activité quasi ininterrompue. À quelques heures de voiture ou de train du sud de la France, le site renaîtra sous la forme d'une ville vivante et éphémère au bord de la Méditerranée.

Rototom Sunsplash a consolidé sa réputation de premier rassemblement européen consacré à la musique jamaïcaine et à ses nombreuses branches - du reggae roots au dub en passant par le dancehall, le ska et les fusions urbaines. Le programme de cette année réunit des poids lourds internationaux tels que Major Lazer Soundsystem, Shenseea et Protoje aux côtés d'icônes du roots reggae telles qu'Alpha Blondy, Luciano, The Itals, Bushman et Twinkle Brothers.

Parmi les autres artistes les plus attendus figurent Israel Vibration & The Roots Radics, The Skatalites, Queen Omega et Macka B. L'un des hommages les plus attendus est celui de l'artiste jamaïcain Omar Perry, qui se produira aux côtés du groupe français Easy Riddim Maker pour rendre un hommage sincère à son père, le légendaire pionnier du dub Lee "Scratch" Perry.

La scène française sera également très présente avec Dub Inc, l'un des groupes les plus célèbres du reggae européen, Biga*Ranx, porte-flambeau du vapour-dub, et des noms en pleine ascension comme THK et Twan Tee.

Au-delà de la musique, Rototom maintient sa conscience culturelle et sociale au premier plan, avec des panels sur la durabilité et les droits de l'homme, des projections de films, des ateliers d'artisans, l'agroécologie, le bien-être, le sport et des activités pour les enfants dans l'espace familial Magicomundo. Le site comprend également des aires de camping et des espaces adaptés pour les camping-cars. Il est conçu comme une expérience d'une semaine totalement immersive, dans un environnement multiculturel et communautaire.

Le festival applique également une politique tarifaire accessible afin que les portes restent ouvertes à tous. Les moins de 13 ans peuvent y assister moyennant une contribution symbolique de 10 euros, destinée à des projets sociaux, tandis que les adolescents bénéficient d'une réduction de 50 % sur les billets - un engagement ferme en faveur de l'esprit d'inclusion et de famille qui est à la base même de Rototom Sunsplash.

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