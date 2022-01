Doado, une application pour rendre accessible à tous la santé du dos

BORDEAUX, France, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Nous sommes l'équipe Doado, une jeune start-up bordelaise dans l'e-santé. Notre but est simple : rendre accessible à tous la santé du dos au travers d'une application mobile ! Concrètement, il s'agit d'une Intelligence Artificielle (IA) qui évalue l'état d'une personne et propose ensuite des séances vidéos animées par nos kinésithérapeutes.

Doado est une team diverse : deux kinés (François Ripoll et Marin Guy), deux ingés (Alexandre Spriet et Julien Legay) et une responsable com (Hadia Ripoll Mekouar) !