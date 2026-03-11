Dometic lance une gamme modulaire de contenants pour boissons: Un système unique. Conçu pour s'adapter. À votre façon. Partout.

STOCKHOLM, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'hydratation devient enfin personnelle. La marque spécialisée dans les technologies outdoor Dometic inaugure une nouvelle ère dans le domaine des contenants pour boissons conçus pour vous accompagner partout – que vous soyez en randonnée, lors de vos trajets quotidiens ou en escapade pour le week–end. Conçue avec intention, et non selon un modèle unique, cette gamme s'adapte à votre journée. Changez de couvercle. Ajoutez une poignée. Adaptez–le au rythme de vos envies et de vos plans.

Dometic modular drinkware - introducing systems-driven approach, a new era of water bottle with over 400 combinations

«Les gens ne vivent pas tous la même vie. Nous avons donc créé un système de contenants pour boissons modulaire qui ne l'est pas non plus », déclare Josh Militello, Président du segment Mobile Cooling Solutions chez Dometic. «Cette gamme applique la même approche systémique utilisée pour nos nouvelles glacières Recon pour repenser enfin la bouteille d'eau et son utilisation au quotidien.»

Pas seulement une bouteille. Un système.

Commencez par une bouteille, puis personnalisez–la. Changez de couvercle pour boire à votre façon –chug, sip, swig ou straw – et ajoutez des accessoires tels que poignées, sangles ou collerettes. Construisez la configuration dont vous avez besoin, au fur et à mesure. Vissez une poignée. Ou remplacez-la par une sangle. Passez d'un bec verseur à une paille en un instant. Votre boisson, à votre façon.

Caractéristiques propre principales:

Plus de 400 combinaisons possibles

Une palette de couleurs inspirée de la nature : Glow, Lichen, Ocean, Silt et Slate ; avec Elderberry et Frost à venir prochainement

Glow, Lichen, Ocean, Silt et Slate ; avec Elderberry et Frost à venir prochainement Acier inoxydable 304 recyclé à 90 % – robuste, plus sain et plus respectueux de l'environnement

– robuste, plus sain et plus respectueux de l'environnement Revêtement en cuivre qui renvoie la chaleur vers l'intérieur prolongeant la conservation de la chaleur

vers l'intérieur prolongeant la conservation de la chaleur Isolation sous vide à double paroi pour garder les boissons chaudes pendant des heures et froides pendant des jours

Conception étanche – secouez, retournez, faites confiance

– secouez, retournez, faites confiance Sans BPA et conforme aux normes alimentaires — buvez sain, buvez serein

— buvez sain, buvez serein Ultra – r é sistant – conçu pour résister aux chocs et durer

– conçu pour résister aux chocs et durer Compatible lave–vaisselle

La gamme de contenants pour boissons modulaire de Dometic sera lancée le 11 mars avec de nouvelles options qui viendront enrichir le système jusqu'en juin. Disponible sur dometic.com et auprès de revendeurs sélectionnés dans le monde.

Le système | Prix publics conseillés TTC EUR

Gobelet 350 ml – 25 €

Gobelet 500 ml – 29 €

Gobelet 650 ml – 35 €





Gobelet de voyage 900 ml – 39 €

Gobelet de voyage 1,1 L – 45€

Bouteille Sip 650 ml – 39 €

Bouteille Sip 1 L – 45 €





Bouteille Straw 650 ml – 35 €

Bouteille Straw 1 L – 39 €





Bouteille Chug 1 L – 39 €

Bouteille Chug 1,2 L – 45 €





Couvercle Swing 76 mm – 10 €

Couvercle Swing 100 mm – 13 €

Couvercle Chug 76 mm – 10 €

Couvercle Sip 76 mm – 10 €

Couvercle Straw 100 mm – 13 €

Collerette standard – 5 €

Collerette avec sangle – 10 €

Collerette avec poignée 76 mm – 10 €

Collerette avec poignée 100 mm – 13 €

Note aux rédacteurs :

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La vidéo est disponible ici.

À propos de Dometic

Dometic est une entreprise mondiale de technologies dédiées au plein air, dont la mission est de faciliter la vie nomade. En nous appuyant sur notre expertise dans les domaines du refroidissement, du chauffage, de l'énergie et de l'électronique, de la mobilité et de l'optimisation de l'espace, nous permettons au plus grand nombre de se reconnecter à la nature et de renforcer leur sentiment de liberté en plein air.

Nous y parvenons en créant des produits intelligents, durables et fiables, dotés d'un design remarquable.

Des millions de personnes à travers le monde utilisent nos solutions lorsqu'elles campent ou explorent la nature en voiture, en camping-car ou en bateau. Notre gamme comprend des produits installés pour véhicules terrestres et bateaux, ainsi que des solutions indépendantes destinées aux passionnés d'activités de plein air.

Dometic emploie environ 7 000 personnes dans le monde et nous vendons nos produits dans plus de 100 pays. En 2025, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 21 milliards SEK (2,3 milliards USD) et notre siège se situe à Stockholm, en Suède.

Pour plus d'informations sur Dometic, veuillez visiter: http://www.dometic.com.

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Minako Nakatsuma Olofzon

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