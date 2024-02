DORITOS® lance sa première plateforme internationale de marque, « For the Bold in Everyone »

La plateforme comprend plusieurs films commerciaux humoristiques du réalisateur Gary Freedman, lauréat d'un prix BAFTA, qui incitent les gens à réexaminer leurs préjugés, ouvrant la voie à un monde d'expression audacieuse.

NEW YORK, le 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Doritos lance sa toute première campagne créative internationale unifiée et sa toute première plateforme de marque, « For the Bold in Everyone » (Pour l'audacieux en chacun), qui redéfinit stratégiquement le sens du mot « audace » et incite les gens à être des triangles dans un monde de cercles. Appelant à briser les stéréotypes de manière inattendue et humoristique, cette nouvelle plateforme amusante s'inspire de la vérité humaine universelle selon laquelle les gens cachent parfois certains aspects d'eux-mêmes pour s'intégrer. La marque veut encourager les gens à repenser leurs préjugés personnels et à assumer leurs propres tendances et passions.

« Doritos a toujours été synonyme « d'audace », mais nous savons qu'il est temps de redéfinir le sens de ce mot et de le faire évoluer pour continuer à séduire les nouvelles générations », déclare Fernando Kahane, responsable du marketing mondial chez Doritos. « Les consommateurs d'aujourd'hui veulent des marques qui croient en quelque chose. La plateforme « For the Bold in Everyone » vise à trouver le juste équilibre entre assumer un point de vue et proposer un contenu divertissant et humoristique qui soit fidèle à la marque et à la catégorie des collations dans son ensemble. »

« For The Bold in Everyone » fait sa première internationale cette année avec un trio de spots inattendus et amusants, tous créés par Goodby Silverstein & Partners et réalisés par Gary Freedman, lauréat d'un prix BAFTA. Les spots montrent comment une idée de marque unique peut être flexible, raconter des histoires émotionnelles et personnelles, et être fonctionnelle pour soutenir des rénovations potentielles de la marque ou des lancements de nouveaux produits. Qu'il s'agisse de mettre les spectateurs au défi de repenser leurs préjugés ou de célébrer la saveur unique et le croquant emblématique de Doritos, chaque publicité est unifiée par l'objectif primordial de faire preuve d'audace sous toutes ses facettes.

La nouvelle campagne de Doritos se déroulera tout au long de l'année 2024 et sera dirigée par un film mondial sur une grand-mère qui, à première vue, fait renouveler son permis de conduire, mais qui, de manière inattendue, révèle qu'elle est une femme qui défie les idées préconçues de la société et réalise son rêve de conduire un Monster Truck - le tout raconté par son petit-fils qui la soutient et l'accompagne à chaque étape de ce voyage plein de tendresse, d'adrénaline et de rebondissements inattendus.

« C'était une idée extrêmement amusante ! Drôle, cinématographique, absurde et émouvant en même temps », explique le réalisateur Gary Freedman.

« Cette campagne est un excellent exemple de la façon dont l'humour peut aider à communiquer un message fort d'une manière accessible sans en perdre l'essence ; la campagne est destinée à élever la marque au niveau international et à lui donner une perspective élargie, qui introduit une nouvelle philosophie de marque »,a déclaré Margaret Johnson, directrice commerciale chez Goodby Silverstein & Partners, l'agence à l'origine de la campagne.

La campagne au Royaume-Uni comprend également une publicité sociale et numérique, créée par Sips & Bites, l'agence de création interne de PepsiCo, qui présente des histoires vraies du Royaume-Uni et du monde entier, félicitant ceux qui assument toutes leurs tendances et leurs passions. Il s'agit notamment de Chloe Kelly, une footballeuse qui a réalisé un tir plus puissant que tous les tirs enregistrés lors du tournoi de football masculin au cours de la saison 22/231; de Pete & Bas - les plus vieux MC Grime de Grande-Bretagne ; de Dan Mancina, un skateur professionnel aveugle et Colette Zacca, la « Dancing Granny » qui a enflammé le carnaval de Notting Hill en 2019.

À l'échelle mondiale, la campagne 'For the Bold in Everyone' est une priorité essentielle pour l'avenir de la marque. Outre le Royaume-Uni, la campagne sera lancée en Australie et sur d'autres marchés européens tels que l'Espagne et les Pays-Bas au premier trimestre, et sera déployée en Amérique latine et sur d'autres marchés internationaux clés tout au long de l'année 2024. C'est la première d'une longue série d'histoires qui seront racontées dans le cadre d'une plateforme de marque internationale durable visant à promouvoir une image de marque distinctive et cohérente au cours des années à venir.

Pour plus d'informations sur Doritos, veuillez consulter le site Doritos.be

Pour de plus amples informations ou pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Paul Bromley, [email protected] .

