DP World s'associe à la Semaine de la Caspienne 2023 pour développer la logistique et le commerce dans la grande région de la Caspienne

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- DP World, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logistique intelligente de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, s'est associé à la Greater Caspian Association et à la Communauté des sociétés Integral, et à leur Forum annuel de la Semaine de la Caspienne, pour organiser un événement conjoint dans le cadre du Global Freight Summit 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Cet événement marquera une étape importante dans le développement de la logistique et du commerce dans la grande région de la Caspienne et démontre l'engagement ferme de DP World à contribuer à la croissance de la région.

La collaboration entre DP World et le Forum de la Semaine de la Caspienne a commencé en novembre dernier avec la signature d'un protocole d'accord (MoU) lors du Global Freight Summit 2022 afin d'explorer les opportunités de coopération dans la grande région de la Caspienne.

Le Forum de la Semaine de la Caspienne, une conférence dédiée à la mise en relation de la grande région de la Caspienne avec le reste du monde dans les domaines du commerce, de l'économie, de l'éducation, de la science et de la culture, offre une plateforme indépendante permettant aux acteurs d'explorer les opportunités d'investissement, de discuter des défis régionaux, et de favoriser la collaboration, en attirant des acteurs mondiaux clés intéressés par le potentiel de la grande région de la Caspienne. Le groupe Integral est également partenaire du Forum économique mondial (FEM).

L'événement conjoint de la Semaine de la Caspienne 2023 au Global Freight Summit sera axé sur le développement de la logistique et du commerce dans la grande région de la Caspienne. DP World vise à relever les défis de la région en établissant de nouveaux corridors logistiques et en intégrant les aspects logistiques, commerciaux et financiers dans un système unique. Cette démarche est primordiale, compte tenu de la complexité de la grande région de la Caspienne et de la nécessité de mener des opérations transfrontalières harmonieuses.

DP World participe activement à des projets dans la région et vise à surmonter les défis technologiques et les goulots d'étranglement liés aux infrastructures. Parmi les questions cruciales abordées figurent les douanes dans la logistique, un domaine où DP World réalise d'importants progrès grâce au passeport logistique mondial, facilitant ainsi le commerce et la circulation des marchandises.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Semaine de la Caspienne 2023 lors du Global Freight Summit de cette année, a déclaré Mike Bhaskaran, directeur de l'exploitation de la technologie numérique chez DP World. La grande région de la Caspienne recèle un immense potentiel, et nous croyons qu'en intégrant la logistique et le commerce tout en favorisant la collaboration entre les secteurs public et privé, nous pouvons surmonter les défis et ouvrir des opportunités de croissance pour tous les acteurs concernés. »

Lors du Global Freight Summit 2023, les participants auront le privilège d'entendre d'éminents orateurs, parmi lesquels des représentants de haut niveau de la FIATA, des Nations Unies, de la Chambre de commerce internationale, de divers gouvernements, des dirigeants d'entreprise et des groupes de réflexion. Ces éminents conférenciers partageront leurs idées, leurs stratégies et leurs solutions pour stimuler le développement de la région.

« Nous sommes ravis de nous associer à DP World pour cet événement commun à Dubaï, a déclaré Murat Seitnepesov, président du comité d'organisation du Forum de la Semaine de la Caspienne. La grande région de la Caspienne est très importante pour la sécurité énergétique et alimentaire mondiale, et la connectivité logistique est l'un des facteurs clés du développement de la région. Ce forum deviendra sans aucun doute une excellente plateforme pour discuter des idées et présenter des projets importants pour la grande région de la Caspienne, en particulier sur la création de systèmes intelligents intégrés de commerce et de logistique, en invitant des partenaires et en attirant des investissements pour la mise en œuvre de projets de développement dans la région. »

La première participation de DP World à la Semaine de la Caspienne témoigne du dévouement sincère de l'entreprise envers les progrès de la région. Avec plusieurs terminaux déjà installés dans la grande région de la Caspienne, DP World démontre son engagement à entretenir des relations solides avec les acteurs locaux et à mettre en valeur son expertise en matière de logistique.

À propos de DP World

Le commerce est le moteur de l'économie mondiale, créant des opportunités et améliorant la qualité de vie des populations du monde entier. DP World existe pour améliorer le flux commercial mondial, en transformant le champ des possibles pour les clients et les communautés que nous servons à l'échelle mondiale.

Grâce à une équipe dévouée, diversifiée et professionnelle de plus de 106 500 employés de 158 nationalités, couvrant 73 pays sur six continents, DP World pousse le commerce plus loin et plus rapidement vers une chaîne d'approvisionnement transparente et adaptée à l'avenir.

Nous transformons et intégrons rapidement nos activités – ports et terminaux, services maritimes, logistique et technologie – et nous combinons notre infrastructure mondiale avec l'expertise locale pour créer des solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout plus solides et plus efficaces afin de transformer le commerce mondial.

Au-delà de cela, nous redéfinissons l'avenir en investissant dans l'innovation. Des systèmes de livraison intelligents à l'empilage automatisé en entrepôt, nous sommes à la pointe de la technologie disruptive et nous orientons le secteur vers de meilleures voies commerciales qui minimisent les perturbations entre l'usine et la livraison finale au client.

NOUS FAISONS LES FLUX COMMERCIAUX

TRANSFORMER LE CHAMP DES POSSIBLES POUR TOUS.

À propos de la Semaine de la Caspienne

Le Forum de la Semaine de la Caspienne est une réunion de leaders mondiaux, de visionnaires et d'experts. La Semaine de la Caspienne a trois objectifs : promouvoir l'interaction entre la grande région de la Caspienne et le monde ; améliorer les liens culturels, politiques, commerciaux et scientifiques ; et introduire et mettre en œuvre des innovations et de nouvelles technologies dans la région. La mission est d'aider à réaliser le potentiel humain et économique de la grande région de la Caspienne et d'améliorer sa situation environnementale.

