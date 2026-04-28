DREO lance TurboCool™ : les ventilateurs brumisateurs enfin adaptés à l'intérieur

Une nouvelle technologie qui rafraîchit efficacement sans humidifier, pour un confort optimal tout l'été

PARIS, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- DREO, marque de référence des technologies pour la maison, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle gamme TurboCool™ Misting Fan, une ligne inédite de ventilateurs brumisateurs conçus pour un usage en intérieur. Intégrant la toute nouvelle technologie TurboCool™ Ultra Mist, cette nouvelle solution permet de réduire efficacement la température ambiante sans générer d'humidité.

DREO-La magie de l'été

Composée du TurboCool™ Misting Fan 765S, idéal pour les grands espaces, et du TurboCool™ Misting Fan 516S, plus compact, pensé pour un usage personnel, la gamme vient compléter un ensemble de solutions DREO, comme notamment le ventilateur TurboPoly™ nouvelle génération et le climatiseur portable DREO 318s, pour un confort estival performant et sans contrainte.

« Si les ventilateurs brumisateurs sont réputés pour leur efficacité, leur utilisation en intérieur était jusqu'à présent limitée par l'humidité qu'ils génèrent », explique Joshua Gunn, Vice-Président chez DREO. « Grâce à notre technologie TurboCool™ Ultra Mist, nous réduisons considérablement cet effet tout en conservant des performances de refroidissement élevées, rendant enfin ces appareils parfaitement adaptés à un usage quotidien en intérieur. »

Technologie TurboCool™ Ultra Mist : Une innovation au service du confort thermique

L'introduction de la technologie TurboCool™ Ultra Mist marque une évolution majeure dans le refroidissement par ventilation, en combinant flux d'air optimisé et système de brumisation avancé.

Reposant sur un système d'atomisation ultrasonique, celui-ci transforme l'eau en micro gouttelettes extrêmement fines, intégrées de manière contrôlée au flux d'air. Cette configuration permet d'assurer un refroidissement efficace tout en éliminant toute sensation d'humidité.

Contrairement aux systèmes traditionnels, la brume et l'air circulent dans des circuits distincts, permettant de filtrer les particules les plus lourdes. Seules les plus fines sont ensuite diffusées, favorisant une évaporation rapide.

Cette configuration permet d'obtenir un refroidissement efficace et homogène, tout en évitant la formation d'humidité ou de condensation sur les surfaces.

Ventilateur brumisateur TurboCool™ 765S

Basé sur cette technologie, le ventilateur brumisateur TurboCool™ 765S est conçu pour rafraîchir efficacement les grands espaces, avec une réduction de température pouvant atteindre 6°C. Il délivre un débit de brumisation de 800 ml/h, des micro gouttelettes ultra-fines de 17 μm et un flux d'air puissant TurboWind™ atteignant 10 m/s, qui accélère l'évaporation et optimise les performances. Alliant puissance et discrétion, l'appareil reste particulièrement silencieux, avec seulement 20 dB, le rendant parfaitement adapté à un usage quotidien en intérieur. Son réservoir de 6 litres offre jusqu'à 24 heures d'autonomie, tandis que son design modulaire facilite le remplissage et le nettoyage.



Ventilateur brumisateur TurboCool™ 516S



Pensé pour les espaces plus restreints ou un usage personnel, le Ventilateur brumisateur TurboCool™ 516S reprend la même technologie dans un format compact. Il permet une baisse de température jusqu'à 3°C grâce à une brumisation de 11 μm associée à un flux d'air ciblé jusqu'à 8 m/s. Son réservoir de 1,3 L assure un refroidissement constant tout en conservant un encombrement réduit, idéal pour un bureau ou une chambre.

Ventilateur TurboPoly™ 765S compatible Matter

Le ventilateur TurboPoly™ Fan 765S nouvelle génération complète l'écosystème estival en proposant une solution qui assure une circulation d'air homogène dans toute la pièce. Là où la gamme TurboCool™ agit directement sur la température, le TurboPoly™ optimise la diffusion de l'air pour un confort global. Son système MotionSync™ permet une oscillation de 150° à l'horizontale et 100° à la verticale pour une couverture complète de l'espace, avec une portée allant jusqu'à 36 mètres, tout en maintenant un niveau sonore particulièrement discret de 20 dB. Conçu pour s'adapter à différents usages, il peut être utilisé aussi bien sur table que sur pied. Compatible Matter via Wi-Fi, il s'intègre facilement aux principaux écosystèmes de maison connectée.



Climatiseur portable DREO 318S : un refroidissement sans contrainte



Pour compléter cette offre, le climatiseur portable DREO 318S intègre un système Real Drainage-Free, qui élimine totalement le besoin de vidange manuelle. Grâce à des capteurs et un algorithme intelligent, il équilibre automatiquement évaporation et condensation, permettant un fonctionnement continu, sans intervention. Il développe une puissance de 7 500 BTU pour des surfaces jusqu'à 20 m², avec un débit d'air de 300 m³/h. Pensé pour un usage simple au quotidien, l'appareil dispose également : d'une classe énergétique A (UE)

d'un réfrigérant écologique R290

de contrôles via application mobile

d'un kit d'installation rapide breveté pour une mise en place hermétique en quelques minutes

Le lancement de la gamme TurboCool™, associé aux nouveaux ventilateurs TurboPoly™ et au climatiseur portable, illustre l'engagement de DREO à proposer des solutions complètes et innovantes pour le confort domestique.

« Le confort estival ne devrait pas dépendre d'un seul produit, mais d'un système cohérent et performant », conclut Joshua Gunn. « Grâce à une innovation continue, DREO transforme des problématiques complexes en solutions simples et efficaces. Cet été, nos systèmes puissants et silencieux s'intègrent naturellement au quotidien, pour laisser place à l'essentiel ».

Prix* et Disponibilité

Les ventilateurs brumisateurs TurboCool™ et le climatiseur portable sont disponibles à partir du 28 avril 2026 sur les boutiques officielles DREO :

TurboCool™ 765S (coloris gris) : 219,99 €

TurboCool™ 516S (coloris gris et blanc) : 99,99 €

Climatiseur portable 318S (coloris blanc) : 459,99 €

Le TurboPoly™ 765S sera disponible à partir du 15 mai 2026 en blanc, au prix de 189,99 €

*prix publics indicatifs

A Propos de DREO

DREO est une marque pionnière des technologies pour la maison, qui repense le confort du quotidien à travers l'innovation et un design soigné. En alliant performance, simplicité d'usage et esthétique, la marque contribue à faire évoluer les standards de l'habitat contemporain.

Spécialisée dans les solutions de traitement de l'air et les équipements de cuisine intelligents, DREO accompagne aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Reconnue pour la fiabilité et l'efficacité de ses produits, la marque se distingue par une approche centrée sur l'expérience utilisateur, une haute efficacité énergétique et une intégration fluide dans les environnements connectés, pour un confort à la fois durable et intuitif.

Pour plus d'informations : https://www.DREO.com/

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