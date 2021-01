DriveNets lève un financement de 208 millions de dollars pour construire l'infrastructure cloud du réseau du futur

- Investissement dirigé par D1 Capital Partners pour secouer le marché des infrastructures de réseau à grande échelle et du cloud de plusieurs milliards de dollars, des réseaux Core à Edge.

RAANANA, Israël, 27 janvier 2021 /PRNewswire/ -- DriveNets, la société de logiciels de réseau, a annoncé aujourd'hui avoir levé 208 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B qui porte la valorisation de DriveNets à plus d'un milliard de dollars. La société utilisera cet investissement pour continuer à offrir aux fournisseurs de services et aux hyperscalers une nouvelle façon radicale de construire leurs réseaux avec une capacité et une échelle plus élevées à un coût bien inférieur. DriveNets Network Cloud est déjà déployé en tant que solution de routage Core pour AT&T , l'un des plus grands réseaux au monde, démontrant l'échelle et l'efficacité d'un réseau désagrégé entièrement virtualisé. Le financement permettra également à DriveNets de s'étendre à de nouvelles zones géographiques, répondant à la forte demande de plus de connectivité et d'infrastructures qui peuvent être facilement évolutives de manière « cloud-native ».

Le tour de table a été mené par le nouvel investisseur D1 Capital Partners avec d'importants investissements de suivi des investisseurs existants Bessemer Venture Partners et Pitango. Le nouvel investisseur Atreides Management a également participé au tour de table.

DriveNets Network Cloud supporte de manière unique la virtualisation complète des ressources de réseau et de calcul, permettant aux fournisseurs de services de communication et aux fournisseurs de cloud de répondre aux demandes de service croissantes de manière beaucoup plus efficace qu'avec les routeurs monolithiques actuels. Le logiciel de DriveNets fonctionne sur du matériel standard de type boîte blanche et peut facilement accroitre la capacité du réseau en ajoutant des boîtes blanches supplémentaires dans les « clusters » de réseaux physiques. Ce modèle unique de réseau désagrégé permet à l'infrastructure physique de fonctionner comme une ressource partagée qui supporte plusieurs réseaux et services. Il permet de dissocier la croissance du réseau du coût, ce qui augmente la rentabilité du réseau.

« La désintégration de l'architecture réseau, comme DriveNets l'a fait chez AT&T, démontre que DriveNets Network Cloud change l'échelle et l'économie des réseaux les plus sophistiqués au monde », a déclaré Ido Susan, PDG et cofondateur de DriveNets. « Nous sommes enthousiasmés par les opportunités que l'avenir nous réserve et prévoyons de perturber davantage de domaines sur le marché. Notre objectif est d'étendre nos offres de produits et notre portée à davantage d'opérateurs et de fournisseurs de cloud de premier plan. »

« Nous prévoyons que DriveNets continuera à déployer des solutions de transformation et à s'imposer comme un fournisseur d'infrastructure en tant que service prééminent », a déclaré Dan Sundheim, fondateur de D1 Capital Partners. « Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de DriveNets à changer radicalement l'architecture de cette industrie. »

Fondé en 2016 par Ido Susan et Hillel Kobrinsky, deux entrepreneurs à succès dans les télécommunications, l'objectif de DriveNets est d'accélérer la croissance du réseau, d'améliorer l'économie du réseau et de permettre la fourniture de nouveaux services à la périphérie du réseau. DriveNets fonctionne sur des boîtes blanches standard basées sur du silicium marchand, ouvrant le marché des réseaux traditionnellement verrouillé à plus d'acteurs et de services. Cette approche a réussi à réduire le coût par bit et à améliorer la rentabilité du réseau. La conception de réseau unique permet également une innovation de service plus rapide à la périphérie du réseau, supportant plusieurs charges utiles de service, y compris celles sensibles à la latence, sur une seule périphérie de réseau physique.

