DriveNets arrecada US$208 milhões para construir a infraestrutura de rede de nuvem do futuro

RAANANA, Israel, 27 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A DriveNets, a empresa de software de rede, anunciou hoje que arrecadou US$208 milhões em uma rodada de financiamento da Série B que eleva a valorização da DriveNets a mais de US$1 bilhão. A empresa usará o investimento para continuar a oferecer aos provedores de serviços e hiperescaladores uma nova forma radical de construir suas redes com maior capacidade e escala a um custo muito menor. A DriveNets Network Cloud já está implantada como a principal solução de roteamento para a AT&T , uma das maiores redes do mundo, demonstrando a escala e eficiência de uma rede totalmente virtualizada e desagregada. O financiamento também permitirá que a DriveNets se expanda para novas geografias, respondendo ao aumento da demanda por mais conectividade e infraestrutura que pode ser facilmente escalada de uma forma nativa denuvem.

A rodada foi liderada pelo novo investidor D1 Capital Partners com significativos investimentos subsequentes dos investidores existentes Bessemer Venture Partners e Pitango. O novo investidor Atreides Management também participou da rodada.

A DriveNets Network Cloud suporta de forma única a completa virtualização da rede e dos recursos computacionais, permitindo que os provedores de serviços de comunicação e os provedores da nuvem atendam às crescentes demandas de serviços de forma muito mais eficiente do que com os roteadores monolíticos atuais. O software da DriveNets roda através de hardware padrão de caixa branca ( white box) e pode facilmente aumentar a capacidade da rede adicionando caixas brancas ( white boxes) adicionais em clusters físicos de rede. Este modelo único de rede desagregada permite que a infraestrutura física opere como um recurso compartilhado que suporta múltiplas redes e serviços. Ele destvincula o crescimento da rede do custo, aumentando a lucratividade da rede.

"Desagregando a arquitetura de rede, como a DriveNets fez na AT&T, demonstra que a DriveNets Network Cloud está mudando o tamanho e a economia das redes mais sofisticadas do mundo", disse Ido Susan, CEO e Co-Fundador da DriveNets. "Estamos entusiasmados com as oportunidades que o futuro nos reserva e temos planos de irromper mais áreas no mercado". Nosso objetivo é expandir nossas ofertas de produtos e nosso alcance para mais operadores líderes e fornecedores de nuvens".

"Esperamos que a DriveNets continue lançando soluções transformadoras e se estabeleça como um fornecedor preeminente de infraestrutura como serviço", disse Dan Sundheim, fundador da D1 Capital Partners. "Estamos entusiasmados com o potencial da DriveNets para mudar drasticamente a arquitetura desta indústria".

Fundada em 2016 por Ido Susan e Hillel Kobrinsky, dois bem-sucedidos empreendedores de telecomunicações, o objetivo da DriveNets é acelerar o crescimento da rede, melhorar a economia da rede e permitir a prestação de novos serviços na periferia da rede. A DriveNets funciona em caixas brancas padrão baseadas em silício comercial, abrindo o tradicionalmente fechado mercado de redes a mais participantes e serviços. Esta abordagem conseguiu reduzir o custo por bit e melhorar a rentabilidade da rede. O projeto exclusivo da rede também permite uma inovação de serviço mais rápida na periferia da rede, suportando várias cargas úteis de serviço, incluindo as sensíveis à latência, em uma única periferia física da rede.

A DriveNets é uma empresa de software em rápido crescimento que constrói redes como nuvens. Ela oferece aos provedores de serviços de comunicação e aos provedores de nuvens uma nova maneira radical de construir redes, destvinculando o crescimento da rede do custo da mesma e aumentando a rentabilidade da rede.

Fundada por Ido Susan e Hillel Kobrinsky, dois bem-sucedidos empreendedores de telecomunicações, a DriveNets Network Cloud é a principal solução de rede aberta desagregada baseada em software nativo de nuvem executado com caixas brancas ( white boxes) padrão. A DriveNets recebeu o prêmio Leading Light Award 2020 para Empresa do Ano (Particular) e o 'Innovation Award - Vendor' no 21st Annual World Communications Awards. Para saber mais, visite www.drivenets.com.

