Drunk Elephant organise un événement éphémère House of Drunk en France

NEW YORK, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Drunk Elephant a le plaisir d'annoncer l'arrivée de House of Drunk à Paris Rive Gauche, dans le 5e arrondissement. Ouvert au public pendant deux jours seulement, les 15 et 16 octobre, cet événement est un régal pour les sens : les amateurs de la marque vivront une expérience tactile, visuelle et auditive de l'univers de Drunk Elephant.

Exterior of House of Drunk Paris pop-up

Cette marque de soins de renommée mondiale propose depuis 2018 à ses consommateurs son expérience éphémère emblématique House of Drunk. Cet événement a déjà eu lieu à Londres, à Singapour et à New York. Paris sera l'expérience la plus imaginative de Drunk Elephant à ce jour. La ville est depuis longtemps une source d'inspiration et d'admiration pour la fondatrice et directrice de la création de la marque, Tiffany Masterson. On ne pouvait donc imaginer meilleur endroit que la ville de l'amour pour accueillir le premier événement House of Drunk depuis 2019 et célébrer le développement important de la marque dans toute la région EMEA.

Le local de deux étages sera paré des motifs colorés et ludiques de la marque et proposera des expériences immersives. Les adeptes de la marque pourront découvrir ce qui fait toute la différence de Drunk Elephant, apprendre à créer un cocktail de soins pour la peau et découvrir les formules biocompatibles de la marque pour la peau, les cheveux et le corps.

Plusieurs dispositifs seront mis en place, notamment la station de préparation, où les visiteurs pourront bénéficier de conseils personnalisés sur les cocktails de soin, le tunnel Ceramighty, où les visiteurs pourront découvrir le nouveau baume pour les yeux Ceramighty AF, et bien d'autres encore. Les visiteurs pourront choisir leurs produits préférés au Charm Bar et acheter la collection complète en partenariat avec Sephora France.

Les deux jours, les 30 premiers visiteurs recevront un produit exclusif Drunk Life indisponible en France pour le moment.

« Je suis très heureuse de faire découvrir le monde de Drunk Elephant à nos clients et à nos amateurs parisiens ! Dans la House of Drunk, les visiteurs pourront découvrir notre philosophie unique et participer à des expériences amusantes de Drunk Elephant », a déclaré Tiffany Masterson.

L'événement House of Drunk sera accessible le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre de 11 h à 18 h au Pavillon Rive Gauche, 6, rue Frédéric Sauton, 75005 Paris, France.

La marque Drunk Elephant est arrivée en France en mars 2021 et est disponible dans certains magasins Sephora et en ligne sur sephora.fr.

CE QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE DE DRUNK ELEPHANT

Nous nous engageons à n'utiliser que des ingrédients qui profitent directement à la santé de la peau ou qui soutiennent l'intégrité de nos formules. Nous ne tenons jamais compte du caractère synthétique ou naturel des ingrédients, nous les choisissons plutôt en fonction de leur biocompatibilité. C'est pourquoi nous nous intéressons particulièrement aux niveaux de pH sains, aux formules que la peau reconnaît, aux petites structures moléculaires facilement absorbées et aux ingrédients actifs efficaces qui renforcent et préservent le manteau acide de la peau. Mais ce que nous écartons de nos produits est tout aussi important que ce que nous y mettons, c'est pourquoi notre gamme ne contiendra jamais ce que l'on appelle les « six ingrédients suspects » (huiles essentielles, alcools desséchants, silicones, protections solaires chimiques, parfums/teintes, SLS). Nous pensons que ces six ingrédients omniprésents sont à l'origine de presque tous les problèmes de peau, et que lorsqu'ils disparaissent de votre consommation (quand vous faites un Drunk Break™️), la peau peut se réinitialiser et retrouver son état le plus sain et le plus équilibré. Ce régime qui élimine des ingrédients profite à tous les types de peau et est à l'origine du mouvement Instagram #barewithus, une collection de selfies sans maquillage qui relate les expériences Drunk Elephant de personnes qui ont retrouvé non seulement une peau plus saine, mais qui ont surtout retrouvé confiance en elles.

