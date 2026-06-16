Du système électrique à l'énergie domestique : Swatten apporte les standards d'ingénierie de niveau utilitaire au stockage d'énergie moderne

PARIS et LYON, France et MONTPELLIER, France, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la transition énergétique mondiale s'accélère, la demande pour des systèmes énergétiques sûrs, intelligents et fiables continue de croître. Adossée à Sieyuan Electric, entreprise mondiale d'ingénierie électrique forte de plus de 33 ans d'expérience et présente dans plus de 100 pays, Swatten met son expertise de niveau utilitaire au service des solutions modernes de stockage d'énergie.

Guidée par la philosophie « Du système électrique à l'énergie domestique», Swatten développe ses solutions selon les mêmes exigences d'ingénierie que celles appliquées aux infrastructures électriques professionnelles, où la sécurité, la fiabilité et la performance à long terme sont au cœur de chaque produit.

La gamme Swatten comprend des onduleurs hybrides monophasés et triphasés, des systèmes de batteries évolutifs, des solutions résidentielles empilables et des systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels. Grâce à une architecture modulaire, ces solutions s'adaptent aussi bien aux maisons individuelles qu'aux projets énergétiques distribués.

L'un des produits phares est la solution All-in-One, qui intègre l'onduleur, la batterie et la borne de recharge pour véhicules électriques dans une plateforme intelligente unique. Cette architecture simplifie l'installation, réduit les coûts du système, facilite l'intégration de la mobilité électrique et offre une gestion énergétique plus efficace.

Au-delà des produits, Swatten a développé huit scénarios énergétiques intégrés couvrant l'optimisation de l'autoconsommation, la tarification dynamique de l'électricité, les rénovations AC-couplées, les applications hors réseau et l'arbitrage énergétique intelligent. Ces solutions permettent d'augmenter l'utilisation de l'énergie solaire, d'améliorer la résilience énergétique et de réduire les coûts d'exploitation.

Les fonctionnalités intelligentes de gestion de l'énergie, notamment le Peak Shaving, renforcent encore la valeur du système. Grâce à un EMS avancé, l'énergie est stockée pendant les périodes à faible coût puis utilisée lors des pics de consommation, réduisant ainsi les appels de puissance au réseau et les dépenses énergétiques.

Pour accompagner sa croissance en Europe, Swatten a mis en place un réseau local comprenant des entrepôts régionaux ainsi que des équipes dédiées au support technique et au service après-vente.

Aujourd'hui, les solutions Swatten sont déployées en Allemagne, en France, en Italie, en Suède et sur de nombreux autres marchés. En combinant ingénierie de niveau utilitaire, gestion énergétique intelligente et service local, Swatten aide les particuliers et les entreprises à construire un avenir énergétique plus durable.

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