Ducker Carlisle étend ses services de tarification, de stratégie et d'opérations à l'Europe

L'équipe basée à Paris s'appuie sur les décennies d'expérience du cabinet pour aider les entreprises clientes à accroître leur rentabilité

PARIS et BERLIN, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Ducker Carlisle, société américaine d'études du marché mondial, de conseil en stratégie et de conseil en fusions et acquisitions, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses services de conseil en matière de prix, de stratégie et d'opérations afin de mieux servir les clients européens et mondiaux à partir de son siège européen situé à Paris. Depuis plus de 30 ans, les services experts de Ducker Carlisle en matière d'analyse des prix, de transformation des entreprises et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ont aidé beaucoup des plus grandes entreprises du monde à découvrir des opportunités de création de valeur, à améliorer leur rentabilité et à accélérer leur croissance.

Les nouveaux services de tarification basés en Europe sont dirigés par Claude-Henry Pignon, qui a passé plus de 11 ans chez Accenture à Paris et s'est spécialisé dans le marché de l'après-vente automobile. L'équipe chargée de la stratégie et des opérations est dirigée par Eric Francucci, qui est directeur chez Ducker Carlisle depuis sept ans et possède une grande expertise dans le domaine de l'après-vente pour les principaux fabricants d'équipement d'origine.

« Nous fournissons des services de conseil aux entreprises d'Europe depuis 1996, mais jusqu'à présent, nous comptions sur nos collègues des bureaux américains pour nous aider dans des fonctions telles que l'évaluation des pratiques de tarification et de la stratégie de marché des clients », a déclaré Christian Zamet, président des opérations européennes de Ducker Carlisle. « L'ajout d'une expertise locale dans ces domaines simplifiera les communications, garantira une connaissance approfondie de facteurs tels que la dynamique du marché local et renforcera encore les relations que nous entretenons avec nos clients. »

Ducker Carlisle sert de grands clients dans les secteurs de l'automobile, de l'équipement lourd, du bâtiment et de la construction, de l'industrie et des matériaux, ainsi que des clients du portefeuille de sociétés de capital-investissement, en se spécialisant dans les entreprises qui présentent une grande complexité en termes d'unités de gestion des stocks (UGS), de canaux de distribution et de clients. À elle seule, la pratique de l'entreprise en matière de conseil en tarification a aidé les clients à augmenter leurs marges supplémentaires de 1 à 3 points, à gagner des parts de marché, à récupérer leur investissement en un an seulement et à obtenir un retour sur investissement d'au moins 10 fois en avantages composés pluriannuels.

Dans le domaine de la tarification, les services de conseil de bout en bout de Ducker Carlisle commencent par des études de tarification concurrentielle, des études de marché et des analyses d'élasticité, ainsi qu'une stratégie et une optimisation de la tarification de base. La liste comprend également l'optimisation des dépenses promotionnelles, la stratégie des canaux et l'optimisation des prix nets, la conception de programmes d'incitation pour les canaux, la gestion des devis et des transactions, la conception de programmes de fidélisation des clients, ainsi que la sélection et la mise en œuvre de logiciels de tarification, couvrant tous les aspects de la gestion des revenus.

Les services de conseil en stratégie de l'entreprise couvrent l'entrée sur le marché, la stratégie des canaux de distribution, la stratégie de croissance et la stratégie des produits et des clients, afin d'aider les clients à naviguer sur les marchés en constante évolution d'aujourd'hui. Une gamme complète de services d'opérations de la chaîne d'approvisionnement comprenant des diagnostics, l'évaluation des opérations et la mise en œuvre d'améliorations, l'optimisation du transport, la stratégie et la conception de réseaux, la gestion des stocks et la conception de réseaux logistiques permet d'accroître l'efficacité et la résilience des chaînes d'approvisionnement des clients.

« Dans le marché actuel, il est plus important que jamais d'utiliser tous les leviers disponibles pour rationaliser les opérations, réduire les coûts et parvenir à une croissance durable des marges », a déclaré Paul Gurizzian, PDG de Ducker Carlisle. « Le fait d'apporter notre expertise en matière de tarification, de stratégie et d'opérations à notre bureau de Paris permettra aux clients européens et aux organisations mondiales présentes en Europe de tirer parti de nos décennies d'expérience dans des secteurs spécifiques pour relever les défis commerciaux auxquels ils sont confrontés chaque jour. »

À propos de Ducker Carlisle

Ducker Carlisle est une société internationale d'études de marché, de conseil en stratégie et de conseil en fusions et acquisitions, qui aide beaucoup des plus grandes entreprises mondiales et des sociétés de capital-investissement à optimiser leurs performances commerciales et à accélérer leur croissance sur des marchés complexes. Fondée en 1961 et disposant de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, la société offre un continuum unique de services pour fournir des solutions personnalisées et centrées sur l'industrie, permettant aux clients de maximiser leurs résultats commerciaux. Pour plus d'informations, consultez le site Ducker Carlisle I Twitter I LinkedIn