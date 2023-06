E-Space installe son siège Européen à Toulouse

Ce siège social et le nouveau conseil d'administration français permettent à E-Space de se positionner sur le marché de l'Internet des objets (IoT) estimé à plus de 1 000 milliards de dollars

TOULOUSE, France, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Après avoir levé 90 millions de dollars US depuis sa création, E-Space, entreprise reliant la Terre et l'espace pour permettre le déploiement à grande échelle de solutions et de services IoT, annonce l'inauguration de son nouveau siège européen à Toulouse - E-Space SAS.

Établir la première entreprise européenne pour l'IoT dans l'espace

L'espace est la clé qui permettra de débloquer un univers d'opportunités inexploitées sur le marché de l'IoT, qui pèse plus de 1 000 milliards de dollars. Pour y parvenir, E-Space développe un système de satellites en orbite basse (LEO) très avancé et durable visant ainsi à créer une nouvelle catégorie de services IoT omniprésent et en temps réel. L'offre IoT d'E-Space défiera les services satellitaires traditionnels en termes de couverture, de débit et de facilité d'installation, afin de permettre le déploiement de services IoT à grande échelle afin de générer des opportunités de croissance pour l'entreprise.

Recrutement et projets futurs dans le domaine de la recherche spatiale

Le siège social de Toulouse accueillera plusieurs pôles d'innovation d'E-Space – architecture des systèmes de communication, incluant la charge utile du satellite et l'intégration des systèmes de communication, stratégie et développement produit. En s'installant à Toulouse, E-Space intégrera la dynamique communauté aérospatiale européenne et aura accès à un vivier de talents hautement qualifiés, ainsi qu'à des partenaires et des infrastructures de pointe. Ces facteurs devraient contribuer à l'innovation et la croissance des activités d'E-Space.

En plus du nouveau siège et dans le cadre de son industrialisation en cours, E-Space est activement à la recherche d'un site de production satellitaire d'une superficie d'environ 20 000 mètres carrés et qu'elle prévoit d'inaugurer en 2024. La société envisage également une expansion significative de ses opérations de fabrication et d'employer plus de 260 personnes d'ici 2025.

"L'ouverture du siège européen d'E-Space à Toulouse marque une étape importante dans la croissance de notre entreprise. Il constitue l'épicentre de nos opérations européennes et incarne notre engagement à être à la pointe des industries de l'espace et de l'IoT."

Greg Wyler, Fondateur et Directeur Général d'E-Space

"Nous pensons que notre nouveau siège européen sera un catalyseur d'innovation et de développement majeurs. La création de centres d'excellence techniques, stratégiques et orientés produits renforcera notre capacité à relever des défis complexes, à tirer parti des synergies et à offrir une grande valeur ajoutée aux clients européens."

Karim Michel Sabbagh, Directeur Général d'E-Space SAS pour l'Europe et le Moyen-Orient

E-Space se renforce et nomme de nouveaux membres au conseil d'administration

E-Space dévoile également son nouveau conseil d'administration Français. Composé de dirigeants influents dans la défense, la politique, la finance, les télécommunications et le spatiale, il apporte un éventail unique de connaissances de l'industrie, de vision stratégique et d'expérience de management pour guider les activités européennes d'E-Space dans leur prochaine phase de croissance.

Christian Dargnat : Fondateur d'Alphée Consulting ; ancien PDG de BNP Paribas Asset Management ; ancien directeur de l'EFAMA (European Fund & Asset Management Association)

: Fondateur d'Alphée Consulting ; ancien PDG de BNP Paribas Asset Management ; ancien directeur de l'EFAMA (European Fund & Asset Management Association) Jean-Baptiste Djebbari : Managing Partner de Magellim Infrastructure Fund ; ancien ministre des Transports français (2019 -2022) ; ancien député de l'Assemblée nationale ; ancien pilote de ligne et directeur des opérations aériennes

: Managing Partner de Magellim Infrastructure Fund ; ancien ministre des Transports français (2019 -2022) ; ancien député de l'Assemblée nationale ; ancien pilote de ligne et directeur des opérations aériennes Général de division (R) Michel Friedling : Fondateur et PDG de Look Up Space et fondateur et président de Dragonfly Space Partners ; ancien Commandant du Commandement de l'Espace

: Fondateur et PDG de Look Up Space et fondateur et président de Dragonfly Space Partners ; ancien Commandant du Commandement de l'Espace Karim Michel Sabbagh : Directeur général d'E-Space, en charge de l' Europe et du Moyen-Orient ; ancien PDG de SES ; ancien président de SES ASTRA ; ancien membre du conseil d'administration d'O3b Networks

: Directeur général d'E-Space, en charge de l' et du Moyen-Orient ; ancien PDG de SES ; ancien président de SES ASTRA ; ancien membre du conseil d'administration d'O3b Networks Greg Wyler : Fondateur et PDG d'E-Space; fondateur et ancien directeur général de OneWeb ; fondateur et ancien directeur général d'O3b Networks

Les biographies complètes de chaque membre du conseil d'administration peuvent être consultées en ligne ici.

A propos d'E-Space

E-Space fait le lien entre la Terre et l'espace pour permettre des déploiements à grande échelle de solutions et de services liés à l'Internet des objets (IoT). La société modifie fondamentalement la conception, l'économie, la fabrication, les limites de la couverture et la prestation de services de la connectivité IoT alimentée par l'espace. Son infrastructure spatiale avancée et durable en orbite basse (LEO) estompera la frontière entre les réseaux de communication satellitaires et terrestres, créant une nouvelle classe de capacités de communication omniprésentes et en temps réel qui permettront aux utilisateurs finaux de se connecter, de suivre, de détecter et d'agir sur des données optimisées par l'IA, recueillies sur de très nombreux (plusieurs centaines de millions) de terminaux E-Space novateurs déployés dans le monde entier. Pour en savoir plus sur E-Space, consultez le site e-space.com et suivez la société sur LinkedIn et Instagram.

