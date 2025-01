EARN'M lance la première "Initial Merging Offering" (IMO) du secteur en collaboration avec StormX

PARIS, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- EARN'M, l'écosystème de récompenses MobileFI et DePIN, annonce la première offre de fusion initiale (IMO) au monde, qui aura lieu un mois après son événement de génération de jetons (TGE), le 19 décembre. En collaboration avec StormX, cette IMO marque une étape transformatrice dans la consolidation du Web3.

EARN'M est un projet d'écosystème de récompenses MobileFI et DePIN qui transforme les smartphones en EarnPhones. L'équipe à l'origine d'EARN'M, Mode Mobile, a été classée par Deloitte au premier rang des sociétés de logiciels à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord en 2023, avec un taux de croissance du chiffre d'affaires de 32 481 % sur une période de trois ans.

Quelques chiffres concernant EARN'M :

Plus de 70 millions de dollars de revenus combinés sur la partie Web2 comme Web3.

Plus de 45 millions d'utilisateurs au sein de la communauté.

350M$ d'économies pour les utilisateurs.

StormX quant à lui est un projet listé sur Binance qui opère dans l'espace cashback depuis début 2017. Avec une forte communauté de traders asiatiques et en tant que premier acteur de cashback Web3, ils ont atteint un volume quotidien de plus de 500M+ et une liquidité élevée provenant des meilleures plateformes d'échanges spot et perps dans le monde.

Véritable consolidation du Web3

L'objectif de la fusion est de réunir deux projets solides pour le bénéfice mutuel des deux organisations. L'expansion rapide de Web3 fragmente souvent les communautés et affaiblit l'impact collectif de l'écosystème. La consolidation par le biais des IMO introduit une croissance durable en fusionnant les efforts en matière de liquidité, de communauté, de technologie et de distribution. Cette stratégie renforce les réseaux, accélère l'innovation et garantit la viabilité à long terme dans un paysage en évolution rapide. L'IMO permettra à StormX et EARN'M de se développer ensemble autour d'une mission commune et de conserver leur place de leader sur le marché des récompenses Web3.

"C'est le premier IMO de l'histoire et nous sommes fiers de mener l'initiative. Nous pensons que ce véhicule deviendra courant au fur et à mesure que des projets puissants se réuniront dans l'espace Web3", a déclaré Simon Yu, fondateur de StormX.

"Nous connaissons l'équipe de StormX depuis plus de sept ans et nous réfléchissons à ce concept depuis très longtemps", a déclaré Dan Novaes, fondateur d'EARN'M.

À propos d'EARN'M

EARN'M est à la pointe de l'innovation mobile, avec une communauté de plus de 45 millions d'utilisateurs qui ont collectivement gagné et économisé plus de 350 millions de dollars. L'équipe à l'origine d'EARN'M a été reconnue par Deloitte comme l'entreprise de logiciels à la croissance la plus rapide d'Amérique du Nord (Fast 500 #1), avec une croissance du chiffre d'affaires de 32 481 %, dépassant ainsi des entreprises notables dans le domaine du Web3.

À propos de StormX

En tant que pionnier dans l'espace de cashback Web3, StormX a été à l'avant-garde des récompenses en crypto-monnaie depuis 2017, donnant aux utilisateurs la possibilité de gagner des crypto-monnaies tout en faisant des achats en ligne. Au cœur de cet écosystème se trouve le jeton $STMX, qui facilite les récompenses en cashback et permet aux utilisateurs de staker pour obtenir des avantages supplémentaires et des réductions exclusives auprès de milliers de détaillants mondiaux.

