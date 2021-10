Ecomondo et Key Energy 2021 se concentrent sur les défis environnementaux mondiaux

L'industrie verte se réunit à Rimini (Italie)

« Africa Green Growth », une plateforme de mise en réseau entre les institutions africaines et les entreprises vertes de l'UE, sera inaugurée par le CEO de l'IEG, Corrado Peraboni ; une perspective internationale de la cogénération d'énergie et du développement du secteur en 150 événements du 26 au 29 octobre

RIMINI, Italie, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Du 26 au 29 octobre 2021, à Rimini (Italie), 220 opérateurs provenant de pays d'Afrique, des côtes méditerranéennes et subsahariennes, de la péninsule des Balkans, d'Europe de l'Est, de Russie, des Émirats arabes unis, etc, ainsi que des associations, des institutions, des experts, des chercheurs et des représentants de la Commission européenne, participeront à la 24e édition d'Ecomondo et à la 14e édition de Key Energy, deux salons européens de premier plan, organisés par IEG - Italian Exhibition Group, consacrés au développement international de l'économie verte et des énergies renouvelables. Plus de 1 000 marques rempliront presque entièrement le Centre d'exposition de Rimini.

L'extension numérique des deux salons est déjà disponible (active jusqu'au 5 novembre) pour aider les opérateurs des marchés plus éloignés.

Le programme comprend une série d'événements internationaux organisés par les comités technico-scientifiques Ecomondo et Key Energy, dirigés par les professeurs Fabio Fava et Gianni Silvestrini.

Citons par exemple le forum Africa Green Growth, disponible en anglais et en français, qui sera inauguré le 27 octobre par le CEO de l'IEG, Corrado Peraboni. Le forum, organisé par la Fondation RES4MED, le Comité scientifique technique de Key Energy et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), verra la participation de S.E. le Pr. Benattou Ziane, ministre algérien de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, de Charlotte Urukundo, ministre de l'Environnement du Rwanda, de S.E. Youssef Balla, ambassadeur de la République du Maroc en Italie, S.E. Jackline Yonga, ambassadeur du Kenya en Italie, et Saïd Mouline, directeur général de l'AMEE, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. L'événement sera ouvert par Roberto Vigotti, secrétaire général de la Fondation RES4MED, et Stefan Gsänger, secrétaire général de l'Association mondiale de l'énergie éolienne (WWEA).

Une extraordinaire opportunité de mise en réseau entre les institutions africaines et les entreprises vertes de l'UE et une chance pour les investissements et les affaires.

Key Energy, la conférence internationale sur « La cogénération dans la transition énergétique », organisée par Cogen Europe et Italcogen, verra la participation de Marco Pezzaglia, président de Cogen Europe, Hans Kortweg, directeur général de Cogen Europe, Alexandra Tudoroiu-Lakavičė, responsable des politiques chez Cogen Europe, Jesse Scharf, vice-président d'ERGAR (European Renewable Gas Registry), et Carlo Pieroni, projet Regatrace - Consorzio Italiano Biogas.

Programme des événements :

https://en.ecomondo.com/events/program/events-schedule?date=2021-10-26

https://en.keyenergy.it/events/program/conferences-and-workshops?date=2021-10-26

