EDF fait confiance à CGI et son Centre d'Innovation Digitale pour accélérer l'automatisation de ses processus métier

CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), leader mondial du conseil et des services IT end to end, annonce avoir été choisie par la Direction Commerce d'EDF, premier groupe mondial d'électricité comptant plus de 27 millions de clients en France, pour l'accompagner dans la maintenance et le développement des automates de son segment marché d'affaires.

La Direction Commerce d'EDF souhaitait accélérer l'automatisation de ses processus métier afin d'améliorer la qualité de traitement de ses activités à faible valeur ajoutée et permettre ainsi à ses équipes de se concentrer davantage sur la qualité du service fourni à ses clients. D'après le Baromètre CGI Voice of Our Clients, 50% des répondants classent l'automatisation, la robotique et la RPA à la deuxième place parmi les initiatives digitales sur lesquelles leur organisation se focalise. Ces initiatives représentent également le troisième domaine d'investissement en innovation pour les entreprises mondiales et françaises.

L'énergéticien était à la recherche d'un partenaire capable d'assurer et de poursuivre les activités de développement et de maintenance de ses automates qui s'appuient sur la solution de UiPath afin :

D'accroître la réactivité de ses équipes,

D'améliorer la qualité de traitement,

D'assurer une haute disponibilité et un fonctionnement optimal des différents processus automatisés,

De réduire les temps de traitement.

EDF a retenu CGI et son Centre d'Innovation Digitale pour un accompagnement de bout en bout, du recueil des besoins à la modélisation des processus, jusqu'à la réalisation des automates, leur implémentation, maintien et amélioration, le tout avec des engagements forts en matière de réactivité et de qualité.

Dans ce cadre, CGI œuvre au quotidien afin de proposer à EDF des innovations permettant d'industrialiser, de refondre et d'optimiser ses processus opérationnels d'automatisation. A la clé : un gain de temps dans la préparation et la mise à jour des contrats et conditions associées, une amélioration du service client ainsi que l'accélération de la mise en facturation, etc.

CGI a su faire la différence grâce à :

sa fine connaissance de l'écosystème et des applications d'EDF, client historique de l'entreprise,

sa parfaite maitrise des solutions UiPath, CGI étant partenaire « Diamond » à l'échelle mondiale elle dispose d'une expertise avérée et d'une équipe étendue de développeurs et consultants certifiés sur la plateforme UiPath,

son expertise technologique couplée à sa capacité d'élargir rapidement son offre de service en matière de solutions innovantes (intelligence artificielle, architecture, cyber-sécurité) pour répondre aux enjeux présents et futurs d'EDF.

« Même si nous avons dû surmonter quelques difficultés, grâce à la mobilisation, l'engagement et le climat de confiance qui s'est instauré avec l'équipe CGI, nous avons réussi à mettre en place une organisation et un fonctionnement qui a porté ses fruits, tant sur le Build que sur le RUN. Cela nous a permis d'apporter un vrai gain pour les équipes opérationnelles et prouver également que la RPA avait clairement sa place dans l'urbanisme du SI. L'expertise de CGI nous permet également de continuer d'explorer de nouvelles pistes » affirme Laurent Poyrault, Responsable de la RPA Factory à la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique d'EDF Commerce.

« La Direction Commerce d'EDF poursuit des enjeux très forts en matière d'automatisation de ses processus métier et d'amélioration de la qualité de service offerte à ses clients. Nous sommes ravis d'accompagner ce client majeur dans cette ambition, à travers ce projet résolument axé sur l'innovation. Les équipes de CGI sont pleinement mobilisées afin de mettre leur savoir-faire en matière de technologie au service d'EDF, démontrant ainsi notre capacité à imaginer et à mettre en œuvre des solutions de pointe pour nos clients », a ajouté Clément Bernard, Vice-Président Senior en charge du Centre d'Innovation Digitale chez CGI.

« CGI est un partenaire clé pour UiPath, qui dispose d'une équipe étendue de développeurs et consultants certifiés et d'une expertise avérée sur notre plateforme qui a permis la réussite de nombreux projets et programmes d'automatisation. Nous sommes heureux d'avoir contribué aux cotés de CGI à la réussite de ce projet critique pour EDF », affirme Florent Bavoux, Regional Vice President Partnerships Europe du Sud de UiPath.

