EDGX lance la première démonstration en orbite de son système informatique d'IA sur le Transporter-16 de SpaceX

STERNA est l'ordinateur de bord alimenté par l'IA d'EDGX pour les satellites avec une fiabilité de niveau spatial.

BRUXELLES, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- La société belge de technologie spatiale EDGX a lancé avec succès sa première démonstration en orbite de STERNA, un ordinateur de bord alimenté par l'IA pour les constellations de satellites, à bord de la mission Transporter-16 de SpaceX. Avec deux charges utiles hébergées désormais en orbite, EDGX permet le traitement des données en temps réel directement dans l'espace, une capacité essentielle pour les constellations de satellites de la prochaine génération dans le cadre d'applications commerciales, gouvernementales et de défense.

STERNA

Grâce au STERNA, la société apporte un traitement haute performance basé sur NVIDIA directement à bord des satellites, ce qui permet d'analyser les données en orbite plutôt que de dépendre uniquement de l'infrastructure au sol. STERNA est une plateforme informatique alimentée par NVIDIA, conçue pour exécuter des charges de travail de haute performance directement en orbite. Conçue pour répondre aux contraintes réelles de l'orbite, elle adapte dynamiquement la puissance entre 10 W et 45 W, garantissant un traitement continu des données dans des conditions thermiques et de puissance variables. Le système est conçu pour une fiabilité à long terme, avec une durée de vie opérationnelle cible de 7 ans en orbite.

Cette nouvelle constitue une étape clé pour l'infrastructure informatique spatiale européenne et intervient après une levée de fond d'amorçage de 2,3 millions d'euros réalisée en juin 2025.

Nick Destrycker, PDG d'EDGX, commente la nouvelle : « Ce lancement marque une étape importante pour EDGX et pour la position de l'Europe dans le domaine de l'informatique spatiale. En apportant des calculs de haute performance directement en orbite, nous permettons aux satellites de passer de plateformes de collecte de données à des systèmes de prise de décision en temps réel. Notre objectif est simple : fournir une infrastructure informatique fiable et évolutive dans l'espace, et cette mission en est la première étape.

« Nous pensons que la prochaine phase du secteur spatial sera définie par le calcul en orbite. Cette mission est la première étape de la construction de cette infrastructure, transformant les satellites en systèmes intelligents et définis par logiciel, capables de traiter les données directement à leur source. »

En apportant des performances de calcul de classe NVIDIA dans l'espace, EDGX permet la mise en place d'une nouvelle génération de satellites définis par logiciel, capables d'exécuter des charges de travail avancées en intelligence artificielle, de l'analyse de l'observation de la Terre à l'intelligence du signal en temps réel, directement là où les données sont générées. Cela permet de réduire la latence, de diminuer l'utilisation de la bande passante et de favoriser une prise de décision plus rapide pour les opérateurs sur le terrain.

Cette capacité élimine le goulot d'étranglement traditionnel que constitue l'envoi d'énormes ensembles de données brutes vers la Terre à des fins de traitement, permettant aux exploitants de satellites de fournir des services plus rapides, plus efficaces et axés sur les données. Dans les scénarios de défense, par exemple, cela se traduit par un véritable avantage opérationnel : réduire le délai entre la détection et l'action sur le champ de bataille.

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