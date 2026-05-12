Edifier à 30 ans : une histoire de son, de savoir-faire et de connexion au-delà des frontières

DONGGUAN, China, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Pour son 30e anniversaire, le parcours d'Edifier ne se définit pas seulement par des décennies d'ingénierie acoustique et d'innovation produit, mais aussi par les personnes qui ont adopté son son à travers le monde.

Parmi elles, Romain, passionné d'audio français de 32 ans, dont l'histoire a récemment touché des milliers d'internautes. Avec son épouse chinoise, il partage leurs expériences interculturelles sur YouTube. Un simple post publié par sa femme sur son attachement à Edifier est devenu viral, rencontrant un large écho en Chine et à l'international.

De la curiosité à la fidélité

Romain découvre Edifier en recherchant des produits audios de qualité. Séduit par des avis vantant « un son exceptionnel et un rapport qualité-prix incroyable », il découvre une marque reconnue pour son expertise technique. Avec le temps, cette expérience devient une véritable fidélité, portée par la qualité sonore et le design des produits.

Quand le son devient un langage commun

La musique occupe une place essentielle dans la vie de Romain. De la pop asiatique au jazz et au rock, il partage avec sa femme des goûts musicaux variés, qui ont renforcé leur complicité. Grâce à Edifier, leurs moments d'écoute gagnent encore en immersion.

À la rencontre de la marque derrière le son

L'histoire de Romain prend une nouvelle dimension lorsqu'il est invité à participer aux 30 ans d'Edifier en Chine.

Lors de son voyage, il découvre : les équipes, les processus et la passion qui animent la marque.

30 ans d'histoire, et toujours en évolution

Pour Romain, les 30 ans d'Edifier symbolisent la constance, le savoir-faire et la confiance. En pleine expansion internationale, la marque incarne selon lui une nouvelle génération d'acteurs chinois mêlant expertise technique, design et reconnaissance mondiale.

Un son sans frontières

Les 30 ans d'Edifier racontent une histoire de connexion humaine autant que de technologie.

« La musique est un langage universel », conclut Romain.

La marque entend poursuivre son développement en s'appuyant sur l'innovation et la passion des amateurs de son.

À propos d'Edifier

Edifier est une marque audio mondiale spécialisée dans les systèmes audio premium, alliant innovation technologique et design élégant. Forte de 30 ans d'expertise en ingénierie acoustique, Edifier continue de proposer des solutions audios de haute qualité aux consommateurs du monde entier.

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