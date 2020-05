EGYM présente le programme Corona Gym Solution, un ensemble de solutions pour une réouverture réussie des salles de sport

Réservation mobile de créneaux d'entraînement – EGYM Branded Member App permet aux opérateurs de gérer efficacement leur capacité par la réservation de créneaux horaires qui permet de s'assurer que les membres s'entraînent en toute sécurité, en respectant toutes les directives applicables et les mesures de distanciation sociales. Les membres peuvent consulter et réserver les créneaux horaires disponibles d'où ils se trouvent via l'application. Rien de plus simple ni de plus sûr.

Des programmes d'entraînement spéciaux destinés à renforcer les défenses immunitaires - les exercices de musculation en particulier - sont la clé pour réduire les maladies chroniques et pour renforcer le système immunitaire. EGYM a développé spécialement pour cela le nouveau programme d'entraînement Immune Booster. Son contrôle de l'intensité granulaire assure une stimulation de la croissance et une efficacité d'entraînement importante, tout en évitant la surcharge et/ou la sous-charge.

Une plateforme mobile simple d'utilisation – elle valorise les salles de sport avec une offre numérique gratuite pendant la période de réouverture. Avec l'application membre, les opérateurs accompagnent leurs membres également en-dehors de la salle de sport, en leur offrant un accès à des séances d'entraînements virtuelles pour les motiver davantage au sein de la communauté des salles de sport. Les écrans des appareils EGYM et Branded Member App invitent automatiquement et régulièrement les membres à respecter les consignes d'hygiène. Les membres donnent immédiatement leur avis sur l'hygiène de leur salle de sport.

Kit marketing Corona Gym Solution – les opérateurs trouvent ici tout ce dont ils ont besoin pour assurer des entraînements en toute sécurité pour tous les membres : des autocollants au sol qui permettent aux membres de naviguer et indiquent le chemin à suivre avec les points de départ et d'attente ; des autocollants sur les appareils qui indiquent l'équipement adapté (par ex. « pas de chaussures », « pas de bouteille », « uniquement avec une serviette », etc.) ainsi que des affiches et des dépliants sur le nouveau programme d'entraînement Immune Booster.

EGYM offre gratuitement ces nouvelles fonctionnalités ainsi qu'EGYM+ (anciennement EGYM Premium) à toutes les salles de sport pendant la période de réouverture afin de permettre aux exploitants de redémarrer avec succès dans les circonstances actuelles particulièrement difficiles.

Toutes les informations sur la nouvelle EGYM Corona Gym Solution se trouvent ici : https://offers.egym.com/corona-gym-solution-press-release-fr

À propos d'EGYM

EGYM est un leader technologique mondial en termes de concepts d'entraînement intelligents dans les salles de sport et les centres de soins. L'offre globale d'équipements de sport connectés et de produits numériques s'intègre dans les matériels et logiciels de tiers, permettant d'offrir un entraînement totalement intégré avec des résultats tangibles pour l'utilisateur et l'opérateur.

EGYM propose aux entreprises des solutions d'abonnements pour le bien-être. Les employés ont accès à des installations sportives et sanitaires de qualité et à des programmes de remise en forme EGYM, ce qui leur permet d'améliorer leur état de santé général. Pour prévenir des maladies coûteuses, pour augmenter la productivité et pour améliorer le bien-être.

Le siège social d'EGYM est situé à Munich, avec des filiales dans toute l'Europe et un bureau nord-américain à Boulder dans le Colorado.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1170486/Immunity_Boost.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1154835/EGYM_Logo.jpg

SOURCE EGYM