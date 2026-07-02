einwert rejoint la division Valuation & Advisory Business de Newmark en Allemagne

Newmark poursuit le développement de ses capacités d'évaluation à travers l'Europe

NEW YORK et MUNICH, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK) (« Newmark » ou « la Société »), l'un des principaux conseillers et prestataires de services en immobilier commercial auprès de grands investisseurs institutionnels, d'entreprises internationales et d'autres propriétaires et occupants, annonce l'intégration d'einwert GmbH (« einwert »), une société allemande spécialisée dans l'évaluation immobilière et les technologies, qui rationalise et optimise les processus d'évaluation, l'analyse de la valeur et la supervision de portefeuille pour les propriétaires et gestionnaires immobiliers institutionnels, au sein de la division Valuation & Advisory business de Newmark.

Fondée en 2022, einwert a constitué une équipe nationale de près de 30 professionnels et mis au point une plateforme indépendante dédiée à la gestion de la valeur immobilière. La société intervient principalement dans le secteur des fonds immobiliers et accompagne des clients disposant de portefeuilles répartis dans toute l'Allemagne.

« Newmark continue d'investir dans des compétences différenciées qui renforcent notre offre de conseil et répondent aux besoins en constante évolution de nos clients institutionnels du secteur immobilier à l'échelle mondiale », a déclaré John Busi, président de Newmark Valuation & Advisory. « Les fondateurs d'einwert, le Dr Christina Mauer et le Dr Maximilian Schlachter, ont bâti leur entreprise en se plaçant du point de vue des clients institutionnels et des gestionnaires de portefeuille . Il en résulte une entreprise qui allie une expertise de haut niveau en matière de conseil à des technologies et à l'analyse de données, reflétant ainsi véritablement l'évolution du secteur ».

Einwert vient s'ajouter à une liste croissante de nouvelles acquisitions au sein du pôle Valuation & Advisory de Newmark, en pleine expansion à l'échelle mondiale, qui comprend notamment Catella Valuation Advisory en France, ainsi que l'activité Canadian Appraisals d'Altus Group, récemment acquise. Ensemble, ces investissements stratégiques continuent d'élargir l'offre internationale de Newmark en matière d'évaluation, d'approfondir son expertise des marchés locaux et de renforcer ses capacités technologiques et analytiques au service de ses clients institutionnels à travers le monde, tout en contribuant à la progression des objectifs de la société visant à accroître la part du chiffre d'affaires générée par les activités récurrentes et à étendre sa présence mondiale.

Les experts en évaluation d'einwert rejoindront le pôle Valuation & Advisory de Newmark, tandis que la plateforme indépendante d'einwert dédiée à la gestion de la valeur immobilière continuera à servir le secteur allemand des fonds immobiliers institutionnels. Cette plateforme apporte aux clients institutionnels une solution innovante de gestion des évaluations et d'analyse de portefeuille, qui facilite la collaboration avec les experts en évaluation, rationalise les processus et améliore l'efficacité.

« Le marché allemand des fonds immobiliers impose des exigences très spécifiques en matière de transparence et d'indépendance des évaluations », a déclaré Marcus Lütgering, directeur national pour l'Allemagne chez Newmark. « einwert a justement développé l'expertise et la plateforme dont ce marché a besoin, et nous sommes fiers de renforcer ensemble notre présence en Allemagne ».

« Dès les débuts d'einwert, notre objectif a été de mettre en place une approche plus transparente et plus efficace en matière d'évaluation, en alliant notre expertise sectorielle aux technologies modernes », a déclaré le Dr Christina Mauer, directrice générale et cofondatrice d'einwert. « Nous avons bâti einwert en nous appuyant sur notre expérience directe des défis opérationnels auxquels sont confrontés les professionnels de l'évaluation et de la gestion de fonds, et nous sommes convaincus que Newmark est le partenaire idéal qui nous aidera à déployer cette vision tout en préservant la culture d'entreprise, l'orientation client et l'identité de plateforme indépendante qui ont façonné notre croissance ».

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK), et ses filiales (ensemble, « Newmark ») est un chef de file mondial de l'immobilier commercial, qui propose une gestion intégrée de toutes les phases du cycle de vie d'un bien immobilier. La gamme complète de services et de produits de Newmark est adaptée à chaque client, qu'il s'agisse de propriétaires, d'occupants, d'investisseurs, de fondateurs, de startups ou d'entreprises de premier ordre. En combinant la portée mondiale de la plateforme à une connaissance approfondie des marchés immobiliers établis et émergents, Newmark propose un service de premier choix à ses clients couvrant l'ensemble du secteur. Au cours des douze mois clos le 31 mars 2026, Newmark a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,4 milliards de dollars. Au 31 mars 2026, Newmark et ses partenaires commerciaux exerçaient leurs activités depuis plus de 185 bureaux, avec plus de 9 600 professionnels répartis sur quatre continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nmrk.com ou suivez @newmark.

Discussion sur les déclarations prospectives concernant Newmark

Les déclarations contenues dans le présent document concernant Newmark autres que celles portant sur des faits historiques constituent des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques et des incertitudes, susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats contenus dans les déclarations prospectives et les résultats réels. Il s'agit notamment de déclarations relatives aux activités, aux résultats, à la situation financière, aux liquidités et aux perspectives de l'entreprise. Ces déclarations, qui peuvent constituer des déclarations prospectives, sont soumises au risque que l'impact réel diffère, éventuellement de manière significative, de ce qui est actuellement prévu. Sauf si la loi l'exige, Newmark ne s'engage nullement à mettre à jour ses déclarations prospectives. Pour une discussion sur les autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats contenus dans les déclarations prospectives et les résultats réels, prière de consulter les documents déposés par Newmark auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les paragraphes sur les facteurs de risque et la Note spéciale sur les informations prospectives présentés dans lesdits documents ainsi que toute mise à jour desdits facteurs de risque et de ladite Note spéciale sur les informations prospectives contenues dans les rapports ultérieurs sur formulaires 10-K, 10-Q ou 8-K.

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