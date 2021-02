Eka ajoute S&P Global Platts à sa bibliothèque de connecteurs préfabriqués

- S&P Global Platts aide les entreprises du secteur des matières premières à accéder aux prix du marché EOD de manière transparente

NEW YORK, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions , la principale plateforme de Cloud computing pour l'innovation numérique a annoncé aujourd'hui un accord avec S&P Global Platts, le principal fournisseur indépendant de prix de référence et d'analyses pour les marchés des matières premières et de l'énergie. Selon les termes de l'accord, le connecteur préconstruit d'Eka permettra aux clients d'intégrer les données d'évaluation des prix des métaux et de l'agriculture de S&P Global Platts avec leurs données commerciales pour obtenir des informations plus approfondies et prendre des décisions plus rapides et éclairées.

Manav Garg, PDG et fondateur d'Eka, a déclaré : « Les données sont vitales pour la gestion des produits, en particulier lorsqu'il s'agit de réagir aux variations du marché. Couplée aux données de marché de S&P Global Platts, notre plateforme Cloud fournit des informations instantanées pour aider les entreprises de matières premières à renforcer leur chaîne d'approvisionnement et à atténuer les risques. »

Joerg Gerth, responsable mondial de la gestion des chaînes et des alliances stratégiques chez S&P Global Platts, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Eka à un moment où l'automatisation et les solutions basées sur le Cloud computing transforment la façon dont les entreprises de matières premières fonctionnent. L'accès à nos données de référence sur les prix des métaux et de l'agriculture sur la puissante plateforme Eka dans le Cloud, permettra d'améliorer le flux de travail des clients et de soutenir une prise de décision efficace. »

Le connecteur S&P Global Platts permet aux utilisateurs d'accéder aux données actuelles et plus anciennes d'évaluation des prix sur la plateforme Eka dans le Cloud. Outre une intégration transparente et sécurisée, le connecteur offre également un support étendu pour les visualisations.

À propos d'Eka

Eka est un leader mondial dans la fourniture de solutions pour la numérisation des entreprises de matériaux directs. Ses solutions de Cloud computing sur des plateformes permettent aux entreprises de s'adapter rapidement et de surmonter les défis complexes de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion financière. Avec plus de 100 clients dans le monde, Eka a une expertise industrielle éprouvée dans l'accélération de la transition numérique de ses clients. Pour en savoir plus, consultez www.eka1.com .

À propos de S&P Global Platts

Chez S&P Global Platts, nous vous fournissons les informations nécessaires ; vous prenez des décisions commerciales mieux informées et en toute confiance. Nous sommes le principal fournisseur indépendant d'informations et de prix de référence pour les marchés des matières premières et de l'énergie. Des clients dans plus de 150 pays se tournent vers notre expertise en matière d'information, de tarification et d'analyse pour apporter plus de transparence et d'efficacité aux marchés. S&P Global Platts prend en charge le pétrole et le gaz, l'électricité, la pétrochimie, les métaux, l'agriculture et le transport maritime.

S&P Global Platts est une division de S&P Global (NYSE : SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux individus, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.spglobal.com/platts

Contact :

Sharmita Mandal

Responsable de la communication globale

Eka Software Solutions

[email protected]

SOURCE Eka Software Solutions