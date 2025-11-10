ELLE Chine célèbre les Style Awards 2025

ELLE Chine organise les Style Awards 2025 à Sanya sur le thème « Infinite Waves », alors que la marque fête ses 80 ans de mode, de créativité et d'influence dans le monde entier.

SANYA, Chine, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les ELLE China Style Awards 2025 se sont tenus à Sanya, en Chine, sous le thème « Infinite Waves ». L'événement a marqué le 80e anniversaire du magazine ELLE et sa première édition à Sanya, réunissant près de 100 célébrités et plus de 200 invités.

La célébration a commencé par un spectacle de tapis rouge unique sur la plage, des palmeraies au rivage, créant une cérémonie « Waves & Starlight ». Après le tapis rouge, les invités ont rejoint le dîner de remise des prix, au cours duquel ELLE a dévoilé sa liste annuelle de styles, et ont ensuite profité d'une after-party « Beach Electro » en plein air, qui a clôturé la soirée en beauté.

Commentant le thème de la soirée, Daisy Wang, PDG de Hearst China, a expliqué que l'infini représente à la fois le renouveau et le potentiel illimité. Elle a souligné que le concept incarne les valeurs durables de ELLE, à savoir l'optimisme, la confiance et l'indépendance, tout en mettant en évidence l'évolution continue de la marque, qui est passée d'une publication imprimée à une plateforme multimédia de premier plan axée sur la créativité et les relations humaines. Le rédacteur en chef Sun Zhe a ajouté que la mode d'aujourd'hui reflète la culture et l'expression personnelle des femmes, avec des changements continus qui représentent la véritable signification de l'infini.

Les ELLE Style Awards 2025 ont connu un succès remarquable en ligne sur les principales plateformes sociales. L'événement a dominé le palmarès des divertissements de Weibo avec un engagement record, accumulant des milliards de vues et des millions d'interactions. Il a également attiré un grand nombre de téléspectateurs lors des retransmissions en direct et a été largement diffusé sur Rednote, Douyin et WeChat, ce qui souligne son impact culturel important et son audience à l'échelle nationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816853/ELLE_China_Celebrates_the_2025_ELLE_Style_Awards.jpg