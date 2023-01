Emma - The Sleep Company a poursuivi son extraordinaire croissance en 2022 avec 948 millions de dollars (873 millions d'euros) de revenus

Emma a augmenté ses revenus de 35 % par rapport à l'année précédente et a augmenté ses bénéfices

2022 a été la cinquième année consécutive de rentabilité pour Emma

Les points forts de l'expansion en 2023 incluent le lancement du premier magasin européen d'Emma

FRANCFORT, Allemagne, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ - Emma – The Sleep Company , la plus grande marque de literie D2C au monde, a terminé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires record de 948 millions de dollars (873 millions d'euros) et un taux de croissance des revenus de 35 % par rapport à l'année précédente. La société de literie a dépassé son propre objectif de revenus pour l'ensemble de l'année, à savoir 869 millions de dollars (800 millions d'euros), au cours d'une année turbulente pour l'économie mondiale. Alors que certains concurrents sont entrés en liquidation en raison de l'environnement économique difficile, Emma a augmenté ses bénéfices en 2022, sa cinquième année consécutive de rentabilité.

Une histoire de croissance mondiale pour la première marque de literie D2C du monde

Depuis son lancement en Allemagne en 2015, Emma – The Sleep Company a connu des années consécutives de croissance et est désormais présente sur plus de 30 marchés dans le monde. En 2022, la croissance de la première marque de literie D2C au monde était internationale : les marchés à la croissance la plus rapide étaient tous situés en dehors de l'Europe. En Australie (Asie-Pacifique), les revenus d'Emma ont augmenté de 103 % en 2022 par rapport à 2021. En Amérique du Nord, le pays le plus performant est le Mexique, où Emma a augmenté ses revenus de 117 % par rapport à l'année précédente. En Amérique du Sud, le Brésil a enregistré une augmentation de 62 % des revenus en 2022 par rapport à 2021. En Europe, une augmentation des revenus de 80 % a été constatée sur le marché italien.

Après une année 2022 exceptionnelle, Emma poursuivra sa croissance en 2023

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion internationale, Emma – The Sleep Company a commencé à constituer une équipe dédiée aux marchés polonais et danois en 2022. À l'avenir, la première marque de literie D2C au monde continuera à accroître sa part de marché et à diversifier son offre sur les marchés existants. Emma ouvrira son premier magasin européen en février prochain dans le Mall of the Netherlands, près de La Haye. Pour soutenir sa stratégie de croissance mondiale, l'entreprise a des plans d'embauche ambitieux pour ses centres internationaux situés à Lisbonne, Manille et Mexico.

L'atmosphère économique difficile n'a pas arrêté la révolution du secteur de la literie entreprise par Emma

« 2022 a été une année extraordinaire pour Emma. Face à de forts vents économiques contraires, nous avons inversé la tendance, poursuivi notre remarquable parcours de croissance et dépassé nos propres objectifs de revenus, tout en augmentant la rentabilité », a déclaré le Dr Dennis Schmoltzi, PDG et cofondateur d'Emma – The Sleep Company. « De l'Australie au Mexique, notre croissance à trois chiffres en dehors de l'Europe montre comment nous construisons une marque de literie véritablement internationale. Nous poursuivrons notre mission de réveiller le monde grâce à un meilleur sommeil en 2023 en poursuivant notre croissance et en embauchant davantage ».

« Dans une année où de nombreux concurrents ont eu des difficultés, nous avons continué à innover, à nous développer et à remporter des prix », a déclaré Manuel Müller, PDG et cofondateur d'Emma – The Sleep Company. « En tant que société de technologie du sommeil, l'innovation joue un rôle central dans notre activité quotidienne, et la nature supérieure de notre portefeuille de produits a été une fois de plus reconnue en 2022. Nous avons remporté plus de 80 prix au total, en Italie, en Espagne, au Brésil, en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni. Nous poursuivrons notre histoire à succès en 2023 et au-delà en élargissant et en améliorant notre portefeuille de produits de literie, car nous nous efforçons d'avoir un impact positif sur la vie des personnes grâce à un meilleur sommeil ».

*Valeur calculée avec les taux de change en vigueur au 25 janvier 2023.

À propos d'Emma – The Sleep Company :

Emma – The Sleep Company est une entreprise dirigée par ses fondateurs et la première marque de literie « direct-to-consumer » (D2C) au monde. Fondée en 2013 par le Dr Dennis Schmoltzi et Manuel Müller en Allemagne, la société est active dans plus de 30 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros en 2022, soit un taux de croissance de 35 % par rapport à l'année précédente. Les produits Emma® sont vendus via une approche omnicanale, comprenant le commerce D2C/en ligne, les marketplaces et plus de 3 500 magasins. Emma collabore avec succès avec plus de 200 détaillants. Les plus de 1 000 membres de l'équipe d'Emma travaillent dans le monde entier, avec des bureaux à Francfort (Allemagne), Manille (Philippines), Lisbonne (Portugal), Mexico (Mexique) et Shanghai (Chine).

