En 2020, Booking.com dédiera 2,6 millions d'euros aux innovations durables

PARIS, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Booking.com travaille chaque jour pour qu'explorer le monde soit à la portée de tous. Pour mener à bien cette mission, la société annonce aujourd'hui l'ouverture des candidatures pour son programme Booking Booster 2020, qui vise à soutenir les innovations permettant de voyager plus durablement. Suite au succès des années précédentes, cette 4e édition se concentrera sur les hébergements responsables. L'édition 2020 réunira des start-ups, des acteurs sociaux, des organisations à but non lucratif et des hébergements afin de réfléchir à des solutions pour rendre le secteur de l'hébergement plus durable. Les participants proposant des produits et services innovants auront l'opportunité d'obtenir une partie des 2,6 millions d'euros octroyés par la société.

Conçu pour aider les partenaires à rendre leurs établissements et tâches opérationnelles plus durables, le Booking Booster 2020 se déroulera sur deux périodes de 10 jours. La première, en mai, sera réservée aux sociétés proposant des produits et services innovants visant à aider les établissements à devenir plus écoresponsables. La deuxième session, en septembre, sera dédiée aux gérants d'établissements. Les participants présenteront leur projet en direct lors de la finale en septembre.

Les deux sessions du programme Booking Booster 2020 comprendront des ateliers et un mentorat sur mesure. Booking.com mettra à disposition ses meilleurs conseillers pour guider et soutenir les participants sur des sujets spécifiques.

Les parties intéressées peuvent candidater à la session leur correspondant dès aujourd'hui, et à consulter le site Internet Booking Booster pour obtenir toutes les informations nécessaires, dont les dates butoirs.

Newsroom

A propos de Booking.com :

Fondée en 1996 à Amsterdam, Booking.com B.V. est passée d'une petite start-up néerlandaise à l'une des plus grandes sociétés de commerce électronique de voyage au monde. Booking.com fait partie de Booking Holdings Inc. (NASDAQ : BKNG) et emploie aujourd'hui 17 500 personnes dans plus de 200 bureaux répartis dans 70 pays. Avec pour mission de faciliter l'expérience du monde pour chacun, Booking.com investit dans la technologie numérique qui aide à éliminer la friction des voyages et met les voyageurs en contact avec le plus grand choix d'endroits incroyables au monde. Le site Booking.com et les applications mobiles sont disponibles en 43 langues, offrent plus de 29 millions d'annonces et couvrent plus de 154 000 destinations dans 228 pays et territoires.

CONTACT

bookingfr@eurosagency.eu

SOURCE Booking.com