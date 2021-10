En 2021, Le Reseau des ARAPL fait peau neuve pour accompagner les mutations de l'ecosysteme des Professions Liberales

PARIS, 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le Réseau des ARAPL, fédération nationale spécialiste depuis 40 ans de l'accompagnement des professionnels libéraux, constituée de 15 associations régionales maillant l'ensemble du territoire français, déploie sa nouvelle identité et ses nouveaux services en cette rentrée.

Organismes de Gestion Agréée (OGA), les ARAPL (Associations Régionales Agréées des Professions Libérales), créées dès 1978, accompagnent ainsi les nombreuses mutations que rencontre aujourd'hui l'écosystème des professions libérales : suppression de l'avantage fiscal accordé aux Libéraux en contrepartie de l'adhésion à un OGA, croissance spectaculaire du nombre de micro-entrepreneurs, apparition de nouveaux métiers relevant de l'activité libérale, digitalisation et essor de l'utilisation des data, nouveaux modes d'exercice professionnel répondant notamment à la mutation des équilibres entre vie familiale et vie professionnelle, besoins croissants en termes de formation, nouvelles attentes et usages en termes en termes de service.

Autant de défis que relève le Réseau des ARAPL, en proposant un faisceau renouvelé de services à destination des professionnels libéraux et de leurs partenaires, notamment les experts-comptables. Cette « mise à jour », exprimée par une nouvelle identité unifiée, sera notamment portée par une nouvelle plateforme digitale, mise en ligne le 04 octobre.

Centré sur les besoins opérationnels des Libéraux, le site arapl.org guide le visiteur au cours des quatre étapes du parcours en libéral :

Préparer son projet

Démarrer son projet

Trouver une formation

Piloter son entreprise

Pour répondre à toutes les questions que se pose un professionnel libéral, il propose un ensemble de contenus de référence issus de sa documentation et de l'expérience des experts ARAPL : articles accessibles aux Libéraux de tout niveau de connaissances, vidéos didactiques, guides pratiques, interviews, …

Un nouvel outil statistique, fondé sur les données récoltées à l'échelle nationale par les ARAPL, permet au visiteur de disposer d'informations précieuses notamment en phase d'installation. En quelques clics, il offre d'accéder aux données relatives aux différentes professions exercées en libéral, à comparer ces données, notamment grâce à un comparateur géographique, ou encore à réaliser des simulations pour anticiper les résultats de son activité future.

Cet outil géomarketing et d'étude de marché, sera rejoint d'ici la fin 2021 par un nouveau logiciel comptable appelé LARA permettant la digitalisation de la gestion comptable du professionnel libéral. Cet assistant comptable en ligne est conçu pour optimiser la gestion bancaire et la préparation comptable.

Fort de ses 115 000 adhérents actuels et de ses 250 collaborateurs, le Réseau des ARAPL se réaffirme plus que jamais comme le partenaire de référence des professionnels libéraux et de leurs conseils, pour accompagner le succès de leur activité.

La mission nationale de cette fédération d'associations est ainsi exprimée par Jean-Paul EYRAUD, nouveau Président de la Conférence des ARAPL, qui a pris ses fonctions en mars 2021 :

« Recommandées par les experts-comptables, nos ARAPL sont un label de qualité reconnu par l'Etat. Les associations régionales accompagnent le professionnel libéral depuis l'idée du projet entrepreneurial jusqu'à sa concrétisation, pour rassurer, former, consolider et faire les bons choix dès le départ.

En synthèse, notre réseau réunit des spécialistes de l'activité libérale, des moyens mutualisés et accessibles, des compétences pluridisciplinaires, des formations pratiques et facilement transposables, une documentation exclusive et dédiée, une passerelle numérique performante, des outils digitaux ergonomiques pour des gains de temps évidents, des avantages financiers tangibles, un centre-relais EDI, un réseau de partenaires labellisés, des mises en contact pour un élargissement relationnel, un audit déclaratif et comptable optimisé, une sécurisation fiscale garantissant la juste imposition.

Soit, in fine, la garantie, pour tout chef d'entreprise libéral de dormir tranquille, d'être bien coaché et soutenu tout au long de son exercice professionnel. Nous sommes le tiers de confiance entrepreneurial du professionnel libéral, et plus largement de la TPE, grâce à un bouquet de services complets et la force de notre réseau riche de son maillage territorial. Agiles, nous anticipons les virages et avons su nous adapter depuis le début de la pandémie, pendant laquelle nous avons mis en place des services d'accueil en ligne, notamment concernant l'acquisition des aides. »

