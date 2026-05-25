En 2025, le groupe SM s'est approvisionné en énergie renouvelable à hauteur de 31 %

PASAY CITY, Philippines, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- SM Investments Corporation (SM Investments), la société mère du groupe SM, a déclaré que le groupe avait augmenté son approvisionnement en énergie renouvelable pour atteindre 31 % de la consommation totale d'électricité en 2025, contre 27 % en 2024, en continuant de développer l'utilisation d'une énergie plus propre dans toutes ses entreprises.

Le groupe a produit environ 730 millions de kilowattheures (kWh) d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables au cours de l'année.

Le passage à l'électricité renouvelable a permis d'éviter 370 644,07 tonnes d'émissions de carbone, ce qui équivaut à retirer de la circulation environ 296 954 véhicules de tourisme électriques pendant un an.

« Pour nous, investir dans les énergies renouvelables est à la fois une décision de durabilité et une décision commerciale », a déclaré Frederic C. DyBuncio, président-directeur général de SM Investments. « Cet investissement nous aide à gérer les coûts énergétiques à long terme, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à construire des entreprises plus résistantes afin de mieux servir nos clients, nos locataires, nos communautés et les autres parties prenantes. »

La Philippine Geothermal Production Company (PGPC), filiale à 100 % de SM Investments, est à la tête de la stratégie plus large du groupe en matière d'énergies renouvelables. L'entreprise exploite actuellement les champs de vapeur Mak-Ban et Tiwi dans les provinces de Batangas, Laguna et Albay, fournissant de la vapeur géothermique capable de générer jusqu'à 400 mégawatts d'énergie renouvelable propre pour alimenter sans interruption les ménages, les bureaux et les installations industrielles 24 heures sur 24.

PGPC développe de nouveaux sites géothermiques dans six localités de Luzon qui ont le potentiel de fournir jusqu'à 400 mégawatts supplémentaires d'énergie géothermique propre et renouvelable pour le pays.

Les champs de vapeur de Mak-Ban et de Tiwi, à Laguna et Albay, peuvent à eux seuls produire suffisamment de vapeur géothermique pour alimenter jusqu'à un million de foyers par an.

« Une énergie fiable et abordable est importante non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les communautés et l'économie en général », a ajouté M. DyBuncio. « Nous pensons que les énergies renouvelables, en particulier la géothermie, peuvent contribuer à renforcer la sécurité énergétique à long terme tout en soutenant la croissance économique. »

L'adoption des énergies renouvelables se poursuit dans les projets intégrés du groupe. SM Prime Holdings, Inc. a installé plus de 200 000 panneaux solaires dans 69 propriétés dans le cadre de ses initiatives plus larges en matière d'efficacité énergétique.

La transition du groupe vers les énergies renouvelables se reflète également de plus en plus dans son écosystème commercial au sens large.

Alfamart a récemment installé des panneaux solaires dans son centre de distribution de Saraiya, dans la province de Quezon, avec une capacité solaire de 120,28 kilowatts-crête (kWc), contribuant ainsi à améliorer l'efficacité opérationnelle au sein de son réseau de chaîne d'approvisionnement.

Parallèlement, les unités bancaires du groupe continuent de soutenir les initiatives de financement durable. À la fin de l'année 2025, BDO Unibank, Inc. a financé un total de 1,21 billion de PHP dans des projets durables, y compris 71 développements d'énergie renouvelable s'élevant à 177 milliards de PHP. Pour sa part, China Banking Corp. a financé à hauteur de 72 milliards de PHP des projets d'accès à l'énergie, d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique en 2025.

SM Investments a indiqué que le groupe continue d'intégrer la durabilité et l'efficacité opérationnelle dans ses activités de vente au détail, d'immobilier, de banque et d'investissement de portefeuille.

À propos de SM Investments Corporation

SM Investments Corporation (SM) est un propriétaire-exploitant d'entreprises leaders sur le marché dans les secteurs de la vente au détail, de la banque et de l'immobilier, qui investit dans des opportunités à forte croissance au sein de l'économie philippine. Grâce à son portefeuille, SM génère des flux de trésorerie résistants et réinvestit avec discipline pour créer de la valeur à long terme.

Ses activités de vente au détail sont les plus importantes et les plus diversifiées du pays. Sa filiale immobilière, SM Prime Holdings, Inc. est le plus grand promoteur immobilier intégré des Philippines. Ses intérêts bancaires comprennent BDO Unibank, Inc, la plus grande banque du pays, et China Banking Corporation, l'une des plus grandes banques privées du pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sminvestments.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1880730/Logo.jpg