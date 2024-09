En direct de Paris | Plus vite, plus haut, plus fort • Nouvelle percée de GALÉNIC dans la prévention du vieillissement cutané au niveau cellulaire

——Lancement de GALÉNICEUTIQUES [N°2] Sérum à la vitamine A

PARIS, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Au même moment que les Jeux olympiques de Paris 2024, GALÉNIC a tenu sa conférence de lancement mondial au légendaire Ritz Paris. La marque, pionnière des traitements cellulaires depuis plus de 45 ans, présente les GALÉNICEUTIQUES [N°2]. La nouvelle formulation, conçue pour offrir des effets de « peau repulpée pendant la nuit » ("Plumper Overnight"), marque une innovation significative dans les solutions anti-vieillissement au niveau cellulaire, soulignant l'engagement de GALÉNIC en faveur de la rigueur scientifique à base pharmaceutique et d'une excellence reconnue internationalement.

Des experts mondiaux et des célébrités se sont réunis à Paris pour assister à la percée de GALÉNIC dans le domaine de la prévention du vieillissement de la peau.

La Conférence de lancement mondial, qui s'est tenue dans l'un des hôtels les plus emblématiques de la ville, a été marquée par la présence de nombreux participants, dont David Huang, fondateur et président-directeur général de Yatsen Global Pte.; Sarah Michel-Stevens, directrice générale de GALÉNIC Europe;Cheng Jing, directeur scientifique de GALÉNIC, Dr. Yves Brunel, éminent expert mondial en biotechnologie ; Dr. Hélène Le Buanec, chercheuse en dermatologie à l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale et à l'hôpital Saint-Louis ; et Vania Leite, vice-présidente de la 34e édition de l'IFSCC (Fédération internationale des sociétés de chimistes cosmétiques) et professeur à l'Universidade Federal de São Paulo. Des personnalités des secteurs de la mode et du divertissement, telles que Sha Xiaoli, éditeur exécutif et rédacteur en chef de Bazaar;Kelly Rutherford, actrice internationale;Yang Tianzhen, PDG d'Easy Entertainment, et Shengming He, célèbre acteur chinois ont également assisté au dévoilement de ce produit innovant.

Ayant pour objectif de prévenir le vieillissement de la peau au niveau cellulaire, les GALÉNICEUTIQUES [N°2] agissent en profondeur pour repulper la peau pendant la nuit.

Lors de la conférence, Dr. Yves Brunel a partagé l'historique des recherches de GALÉNIC sur le composant VA avec le Groupe Pierre Fabre, en déclarant : « Le VA est l'un des meilleurs composants pour prévenir le vieillissement, et GALÉNIC a réalisé de nouvelles percées dans son application. »

Depuis 1989, GALÉNIC a été l'une des premières marques au monde à incorporer le composant pharmaceutique VA dans des formulations de soins de la peau, ce qui lui a valu la réputation de pionnier mondial dans l'application de VA pour prévenir le vieillissement de la peau. Pendant des décennies, GALÉNIC a mené des recherches approfondies dans le domaine de VA aux côtés de Pierre Fabre, en obtenant plus de 10 brevets de recherche et en publiant plus de 30 articles académiques de premier plan, tout cela aboutissant au développement des GALÉNICEUTIQUES [N°2], une avancée significative dans l'engagement de la marque pour la prévention du vieillissement de la peau au niveau cellulaire.

En présence des participants, Cheng Jing a dévoilé GALÉNICEUTIQUES [N°2] — le fruit de 35 ans de recherche sur le composant VA par GALÉNIC. Il aborde des problèmes tels que la faible pénétration et la désactivation facile de VA, ce qui permet d'obtenir des effets anti-viellissement plus profonds, plus actifs et plus efficaces.

Mathilde Garnier, responsable de recherche et développement (R&D) chez GALÉNIC, et Dr. Hélène Le Buanec ont présenté les résultats de la triple vérification médicale de GALÉNICEUTIQUES [N°2], en confirmant ses effets anti-vieillissement exceptionnels du point de vue cellulaire, cutané et humain. L'utilisation des GALÉNICEUTIQUES [N°2] contribue à repulper, à retendre et à lisser la peau.

Lors de l'événement, Vania Leite a déclaré : « La technologie révolutionnaire des GALÉNICEUTIQUES [N°2] a permis un développement innovant de l'industrie cosmétique internationale, et l'article de recherche sur les GALÉNICEUTIQUES [N°2] a été nominé pour la présentation sur le podium de l'IFSCC ».

L'excellence au service de la science ayant mené à des percées exceptionnelles, GALÉNIC est fier de présenter GALÉNICEUTIQUES [N°2], une avancée dans la prévention du vieillissement cutané au niveau cellulaire, offrant aux consommateurs une toute nouvelle expérience anti-âge, celle de "Plumper Overnight" (la peau repulpée pendant la nuit). L'intention de GALÉNIC pour l'avenir est de continuer à repousser les limites de la science des soins de la peau, en s'appuyant sur sa longue expérience de la science pharmaceutique, et d'être à la pointe de la tendance mondiale en matière de prévention du vieillissement cutané.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478945/1_2_VA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2502540/Image_2.jpg