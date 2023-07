En quête d'aventures en solitaire ? Civitatis vous accompagne dans les villes les plus safes d'Europe pour voyager seul(e)

PARIS, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Envie d'aventures ou simplement d'un break en solitaire ? La sécurité du voyage solo reste primordiale. Civitatis a recherché pour vous les destinations les plus safes d'Europe pour un solo trip.

Zurich, Suisse

En 2022, Zurich se trouvait dans le top 3 des villes les plus agréables à vivre. Découvrez-la sous tous ses angles avec une visite complète de Zurich (63,40€).

Madrid, Espagne

Les Madrilènes sont accueillants et chaleureux – ce seront les premiers à vous aider à trouver votre chemin. Ils pourront vous indiquer les monuments emblématiques, comme le Palais Royal (visite à 28,50€) ou leur stade adoré Bernabéu (visite à 25€).

Stockholm, Suède

Les Suédois vous accueilleront fièrement à Stockholm, les bras ouverts. L'accueil fait partie de l'Histoire suédoise, et vous pourrez en apprendre plus lors d'une excursion au Palais de Drottningholm (26,60€).

Amsterdam, Pays-Bas

Amsterdam est l'une des villes les plus décontractées qu'un voyageur puisse visiter. Après une promenade à bicyclette dans la ville (39€), n'oubliez pas de profiter de la ville depuis une balade en bateau (16€).

Vienne, Autriche

Avec un taux de criminalité très bas, plusieurs voyageurs solitaires ont dit s'être senti toujours à l'aise dans la capitale ! Profitez-en pour y faire une parenthèse sonore lors d'un concert de musique classique à l'Église Saint-Pierre (34€).

Prague, République Tchèque

En plus d'être une des villes les plus sûres d'Europe, il est très facile de parcourir Prague à pied. Si c'est votre première fois dans la ville "aux mille tours et mille clochers", passez absolument par une visite guidée du château de Prague (54€).

Dublin, Irlande

Dublin se place facilement dans les meilleures destinations en solo. Les Dublinois sont très connus pour leur amabilité - dont vous serez témoins lors d'un un dîner et spectacle folklorique dans un pub (25€).

Décider si vous êtes prêt(e)s à partir en solo sera un jeu d'enfant ; le choix de la destination, un peu moins ! Toutes les activités (et bien d'autres encore) sont disponibles sur www.civitatis.com/fr/.

À propos de Civitatis

Civitatis est un distributeur en ligne de visites guidées, d'excursions et d'activités en français dans les principales destinations du monde avec plus de 80 000 activités dans 3 560 destinations réparties sur 150 pays. En 2022, chaque mois, plus de 600 000 personnes ont enrichi leur voyage avec Civitatis.

