En unissant leurs forces, Knowliom et Backyard forgent un nouvel héritage culturel en Arabie saoudite

RIYADH, Arabie Saoudite, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Backyard et Knowliom, deux des organisations culturelles les plus respectées d'Arabie Saoudite, ont uni leurs efforts pour créer un nouveau groupe culturel. Placée sous le thème « Two Sides to One Story », ce consortium réunit 6 entreprises et 20 marques, dans le but commun de faire progresser le secteur culturel par le biais d'institutions culturelles, musées, expériences et produits dans l'ensemble du Royaume.

Cette alliance marque un développement important dans le secteur culturel de l'Arabie saoudite, s'alignant sur les objectifs de Vision 2030 visant à renforcer le dynamisme culturel et à promouvoir le riche patrimoine du Royaume. Le groupe fonctionnera comme un collectif d'entités distinctes, chacune conservant sa propre identité de marque tout en contribuant à la mission plus large d'encourager les talents, de préserver le patrimoine et de stimuler l'innovation.

L'objectif de ce nouveau groupe culturel est de construire un écosystème complet qui soutienne la croissance des projets culturels, offre des services étendus aux institutions, aux musées, aux fondations et aux marques, et veille à ce que l'héritage culturel de l'Arabie saoudite soit célébré à la fois localement et mondialement. Grâce à sa connaissance approfondie du paysage culturel du Royaume et à son engagement à promouvoir un sens aigu de l'identité et de la communauté, le groupe entend jouer un rôle de premier plan dans la renaissance culturelle qui s'opère actuellement en Arabie saoudite.

Cette unification positionne le groupe comme le plus grand consortium privé dédié au secteur culturel dans le Royaume. Avec quatre bureaux et une équipe de plus de 200 professionnels, le groupe est prêt à créer des institutions culturelles et des musées inégalés, ainsi qu'à offrir des expériences culturelles qui inspirent, éduquent et divertissent, contribuant ainsi à la croissance et à la prospérité globales de la nation.

