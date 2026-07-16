Endo Tools Therapeutics lève 20 millions d'euros dans le cadre d'un tour de table de série C pour déployer la technologie endomina® et la commercialisation du nouveau système endomina EZFuse

Ces fonds permettront d'accélérer la commercialisation aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et de collecter des données cliniques en vue d'une indication thérapeutique aux États-Unis dans le domaine de la perte de poids

GOSSELIES, Belgique, 16 juillet, 2026 /PRNewswire/ -- Endo Tools Therapeutics (ETT), société active dans les dispositifs médicaux endoscopiques de pointe, a annoncé aujourd'hui la clôture de son tour de table de série C, qui a permis de lever 20 millions d'euros (c. 23 millions de dollars) afin de développer la commercialisation aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient de la plateforme endomina®, y compris le système endomina® EZFuse récemment autorisé par la FDA ; et de recueillir les données cliniques nécessaires à l'obtention d'une indication spécifique aux États-Unis pour la perte de poids. Ce tour de table, sursouscrit, a été mené par Capricorn Partners, investisseur réputé dans le secteur des dispositifs médicaux, via son fonds Capricorn Healthtech Fund II, et bénéficie également du soutien de MGFO ainsi que des investisseurs existants.

« Ce financement marque une étape importante dans le développement de la présence d'ETT sur les marchés américains, européens et du Moyen-Orient », a déclaré Alexandre Chau, CEO d'Endo Tools Therapeutics. « Grâce à la récente autorisation de la FDA pour le système endomina® EZFuse, nous lançons une solution de nouvelle génération conçue pour simplifier le travail, améliorer l'efficacité et optimiser l'expérience du médecin. Ce financement nous permettra de tirer parti de la dynamique du marché, de favoriser l'adoption du système et de continuer à collecter les données nécessaires pour étendre ses applications cliniques. »

La plateforme endomina se compose d'une base de triangulation et de dispositifs de suture pouvant être utilisés avec des endoscopes standards, créant ainsi un canal thérapeutique flexible qui se déplace de manière autonome tout en limitant le besoin de nouveau matériel. Cela permet aux médecins de réaliser des sutures par un orifice naturel : la bouche. Endomina reste le seul système pouvant être assemblé sur l'endoscope à l'intérieur de l'estomac, offrant ainsi un espace de travail plus vaste et un accès plus aisé aux instruments via l'œsophage. Il est conçu pour répondre aux besoins d'une population importante de patients souffrant d'obésité de classe I ou II qui recherchent une intervention mini-invasive comme alternative au traitement chronique par GLP-1 ou dans le cadre d'une approche thérapeutique combinée.

Le système endomina® EZFuse, récemment homologué aux USA, s'appuie sur l'expérience collectée avec les dispositifs existants, en y ajoutant une conception plus intuitive et un mécanisme simple de suture qui rationalise le déroulement de l'intervention et élimine les étapes superflues. Les premières expériences cliniques ont démontré une suture nettement plus rapide, permettant aux médecins de mener à bien les interventions plus efficacement sans modifier leur technique habituelle. Le système est conçu pour réduire la complexité de procédure, minimiser la fatigue de l'utilisateur et améliorer la cohérence des techniques d'intervention, aidant ainsi les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire à optimiser l'utilisation de leurs ressources et à augmenter leur capacité d'intervention.

Filip Pintelon, Investment Partner chez Capricorn Partners, ajoute : « Nous sommes ravis de soutenir ETT à cette étape cruciale. Grâce à la récente autorisation de la FDA pour le système EZFuse, combinée à une solide expérience clinique et à une stratégie claire d'expansion aux États-Unis, la société est très bien positionnée pour transformer les soins en gastro-entérologie grâce à des solutions endoscopiques mini-invasives, afin de continuer à améliorer la prise en charge des patients. »

Le marché de la suture endoscopique avancée et de la rapprochement des tissus est vaste et en pleine expansion. Aux États-Unis, des millions de patients ne sont pas traités en raison du caractère invasif de la chirurgie. À l'échelle mondiale, la demande d'options moins invasives génère une croissance à deux chiffres sur le marché des dispositifs de suture endoscopique. En permettant la réalisation de procédures avancées par un orifice naturel, et désormais grâce à un système de nouvelle génération conçu pour allier rapidité et efficacité, la plateforme endomina est bien placée pour conquérir une part significative de ce marché représentant plusieurs milliards de dollars.

À propos d'Endo Tools Therapeutics

Située à Gosselies, en Belgique, la société Endo Tools Therapeutics S.A. (ETT), spin-off de l'Université libre de Bruxelles, propose une gamme de dispositifs médicaux endoscopiques de pointe, sans incision et peu invasifs. La mission de l'entreprise est de développer des solutions permettant d'élargir l'éventail des interventions en gastro-entérologue pouvant être réalisées à l'aide de gastroscopes standards. En mettant au point des solutions thérapeutiques peu invasives, ETT vise à réduire les complications et la durée d'hospitalisation, tout en améliorant le confort des patients. En Europe et dans plusieurs pays du Moyen-Orient, ces dispositifs sont autorisés pour les interventions de gastroplastie endoscopique destinées au traitement de l'obésité, avec plus de 1 500 interventions réalisées, tandis qu'aux États-Unis, ils sont homologués pour la pose de sutures et la rapprochement des tissus mous au niveau du tractus gastro-intestinal.

www.endotools.com