ENGIE Vianeo choisit Sitetracker pour soutenir le déploiement international de sa borne de recharge pour véhicules électriques

MONTCLAIR, New Jersey, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Sitetracker , le principal logiciel de gestion des opérations de déploiement pour les fournisseurs d'infrastructures critiques, a été choisi par ENGIE Vianeo , l'un des leaders français du déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE). ENGIE Vianeo mettra Sitetracker en œuvre pour l'aider à gérer les milliers d'installations pour VE qu'ENGIE exploitera pour le compte de ses clients en France, puis dans de nombreux autres pays à venir.

ENGIE Vianeo devient rapidement un élément fondamental du portefeuille global d'ENGIE pour la transition énergétique et le développement durable. Avec Sitetracker, ENGIE Vianeo pourra centraliser sa gestion de centaines de sites clients au sein d'une même application. Cela permettra à la société de gérer plus efficacement les délais et de partager des données importantes tant en interne qu'avec ses sous-traitants, qu'ENGIE Vianeo doit également gérer de manière étroite.

« Nous aidons tout le monde, des propriétaires de bâtiments aux collectivités entières, pour installer et gérer des milliers de bornes de recharge à domicile comme à l'étranger ; cela signifie qu'un système intelligent pour suivre et gérer ces milliers de sites est essentiel à notre mission », a déclaré Fabien Remy, directeur des systèmes d'information pour ENGIE Vianeo. « Auparavant, nous nous en remettions à un logiciel standard qui s'avérait terriblement peu adéquat. Ce n'est que lorsque nous avons découvert Sitetracker que nous avons compris comment quelque chose conçu spécialement pour soutenir l'installation des bornes de recharge pour VE pouvait améliorer radicalement notre efficacité ainsi que nos connaissances. »

En collaboration avec son partenaire SpringFive , Sitetracker a pu mettre en œuvre la solution d'ENGIE Vianeo dans les limites de son budget et la faire entrer en service en sept semaines seulement. Grâce à la plateforme complète de gestion de projet de Sitetracker, ENGIE Vianeo peut accéder à une variété de trackers, de modèles de projet, de rapports, de tableaux de bord ainsi qu'à une application mobile comprenant des listes de contrôle. Grâce à ces outils, ENGIE Vianeo peut suivre les activités du projet, interagir efficacement avec les sous-traitants, gérer rapidement les changements de programme, prendre en charge le volume élevé de données que la société traite, suivre les heures supplémentaires des travailleurs et soutenir les cas d'utilisation spécialisés tels que les bornes de recharge rapide pour VE sur l'autoroute et les bornes de recharge en accès public.

« L'utilisation de Sitetracker aidera ENGIE Vianeo à développer son activité de recharge de VE, et aidera nos clients à passer à un avenir énergétique plus propre et plus durable », a poursuivi M. Remy.

À propos de Sitetracker

SOURCE Sitetracker