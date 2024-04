Ennostar s'efforce de devenir le premier fournisseur de solutions d'éclairage automobile complètes

HSINCHU, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Ennostar Inc. (TWSE: 3714) participera au plus grand salon de l'affichage intelligent de Taïwan, Touch Taiwan, du 24 au 26 avril 2024, en dévoilant une toute nouvelle apparence sur le thème « Stimuler l'innovation lumineuse ». Ce salon présentera la force globale d'Ennostar dans le domaine des sources lumineuses automobiles, couvrant les écrans automobiles, l'éclairage et la détection, fournissant des sources lumineuses complètes nécessaires de l'intérieur vers l'extérieur. En s'appuyant sur des technologies avancées d'affichage et de détection intelligente, Ennostar vise à créer des solutions complètes pour des habitacles intelligents et une conduite sûre.

L'objectif principal de ce salon est de démontrer le service complet de guichet unique du groupe Ennostar, qui intègre des solutions telles que les plaquettes épitaxiales, les puces, les boîtiers et les modules, et de maximiser les synergies.

Expert en solutions complètes d'éclairage automobile :

Affichage, éclairage et détection

Les composants optoélectroniques jouent un rôle crucial dans l'industrie automobile. S'appuyant sur des années d'expérience dans le domaine de l'automobile, Ennostar est bien placé pour saisir les tendances des applications des sources lumineuses automobiles et pour fournir à ses clients des solutions complètes.

En ce qui concerne les écrans automobiles, des écrans Micro LED à haute transparence seront présentés. Ils s'appliquent aux affichages tête haute, aux vitres de voiture et aux toits ouvrants panoramiques, fournissant des informations sur la conduite ou des publicités commerciales en fonction des besoins des conducteurs et des passagers. Des panneaux à gradation locale sur toute la surface du véhicule, d'un montant à l'autre, ont été mis au point. Ils offrent des solutions à haute luminosité et à fort contraste, maximisant ainsi les performances des panneaux des sièges avant.

En ce qui concerne l'éclairage, la conception des feux avant LED d'Ennostar offre des sources lumineuses automobiles plus sûres. Les phares ADB (Adaptive Driving Beam) à matrice LED peuvent contrôler individuellement la luminosité des unités LED à haute performance afin d'ajuster le modèle de lumière en fonction de l'environnement, ce qui améliore considérablement la sécurité de la conduite. Ennostar fournit également diverses solutions d'éclairage ambiant intelligent, garantissant la cohérence des couleurs et des couleurs personnalisables pour améliorer l'esthétique des cockpits intelligents. Les écrans LED Matrix Mini RGB sont l'une des technologies ciblées d'Ennostar. Ils remplacent les sources lumineuses linéaires et offrent des options telles que la couleur, la lumière blanche à très haute luminosité, la lumière rouge et la lumière super rouge, appliquées aux écrans avant et arrière pour améliorer la reconnaissance de la marque et la sécurité des constructeurs automobiles, servant d'interface interactive pour la diffusion d'informations et la communication en temps réel avec les piétons.

L'exposition présentera également la détection automobile appliquée aux écrans de contrôle gestuel des véhicules ou au réglage du volume et aux systèmes de surveillance de la conduite (DMS), ou appliquée aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) pour la mesure de la distance à l'extérieur du véhicule, réalisant ainsi l'interaction homme-véhicule et augmentant la commodité d'utilisation.

Contact pour les médias :

Équipe des relations publiques / [email protected] / +886-3-5679000