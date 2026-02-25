Ensemble au service du sport et de l'activité physique : CRIVIT et Stefanie Graf lancent un partenariat international sous la signature « FIND YOUR MOVE ».

PARIS, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Quand la passion rencontre la simplicité : pour la marque de sport et d'activité physique CRIVIT, l'ancienne championne de tennis Stefanie Graf inspire par son charisme authentique et sa motivation communicative. Son credo : chacun peut prendre plaisir à bouger.

Une rencontre qui fait sens

CRIVIT annonce un partenariat international avec Stefanie Graf

Ce qui relie CRIVIT et Stefanie Graf, c'est la conviction qu'un mode de vie actif ne se construit pas sous la pression de la performance, mais plutôt grâce à la joie de vivre, à l'ouverture d'esprit et au plaisir du mouvement. CRIVIT prône une approche authentique de l'activité physique, encourageant chacun à écouter son corps, à développer ses propres routines et à considérer l'activité physique comme une composante positive et naturelle du quotidien.

« Selon moi, le mouvement est bien plus qu'un simple entraînement ou une performance : il fait partie intégrante de la qualité de vie et du plaisir que je souhaite transmettre au plus grand nombre. CRIVIT propose une qualité remarquable au meilleur rapport qualité-prix, permettant à chacun d'essayer différents sports, de les rendre plus accessibles et de découvrir par soi-même combien un mode de vie actif et sain peut apporter énergie et bien-être. » déclare Stefanie Graf.

Avec CRIVIT, Lidl poursuit une nouvelle fois une approche visant à rendre le sport plus accessible et inclusif. Avec sa gamme de produits de haute qualité à des prix attractifs, la marque s'adresse à des personnes de tous âges et de tous niveaux d'activité physique en proposant à la fois des équipements et des vêtements pour divers sports. Dans sa campagne actuelle, CRIVIT met l'accent sur le camping et les activités de plein air, le cyclisme, le fitness, la course à pied, les sports ludiques et collectifs, dans le but d'encourager chacun à essayer différentes activités et à trouver celle qui leur convient le mieux.

La campagne omnicanale pour CRIVIT est lancée en février 2026

Pour plus d'informations sur CRIVIT, rendez-vous sur le site officiel www.crivit.com

À propos de CRIVIT

CRIVIT, disponible chez Lidl, propose une gamme unique de vêtements et d'équipements de sport pour diverses activités et disciplines sportives. Que ce soit pour le fitness, le cyclisme, le camping et les activités de plein air, la course à pied, les sports collectifs et ludiques, les sports d'hiver ou nautiques, CRIVIT fournit tout le nécessaire pour mener une vie active, au meilleur rapport qualité-prix. En tant que partenaire engagé pour encourager l'activité physique, CRIVIT met l'accent sur le bien-être individuel et incite chacun à être actif à sa manière. Exercice. Sport. Bien-être. Avec CRIVIT.

