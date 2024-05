Entretien avec Huang Changgeng, président de XTC : un nouveau modèle pour les alliances sino-françaises dans le domaine des technologies durables

PARIS, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans une interview accordée à Xinhuanet le 5 mai, Huang Changgeng, président de Xiamen Tungsten Co. (XTC), a révélé les détails de la coentreprise de sa société avec le groupe français Orano. M. Huang a déclaré que ce partenariat témoignait de l'intégration solide des secteurs chinois et français des batteries et renforçait la coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies durables.

Huang Changgeng, Chairman of Xiamen Tungsten Co., Ltd. (XTC) (Photo courtesy of the interviewee)

XTC, une entreprise publique de la province de Fujian, opère dans trois secteurs stratégiques : le tungstène et le molybdène, les terres rares et les matériaux pour les énergies renouvelables. Il y a 20 ans, l'entreprise s'est développée dans le secteur des matériaux d'énergie renouvelable, en établissant des installations pour produire du cobalt de lithium, de l'oxyde de manganèse de lithium, des matériaux ternaires et du phosphate de fer de lithium. Sa filiale XTC New Energy a notamment franchi une étape importante en étant officiellement cotée au Conseil de l'innovation scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai en août 2021.

M. Huang, s'exprimant sur les progrès de XTC New Energy, a décrit la trajectoire de l'entreprise comme un excellent exemple de l'engagement de la Chine en faveur de la modernisation et de l'énergie durable. Il a expliqué : « Actuellement, le secteur des énergies renouvelables en Europe connaît une expansion rapide, et la Chine détient un avantage certain dans ce secteur. »

En mai 2023, XTC New Energy a conclu un partenariat avec le groupe français Orano, qui a débouché sur la création de deux coentreprises dans la ville portuaire de Dunkerque, dans le nord de la France. Le projet, dont l'investissement total s'élève à environ 1,5 milliard d'euros, vise à établir des lignes de production pour les matériaux cathodiques des batteries lithium-ion, les précurseurs et le recyclage des batteries, dans l'espoir de créer plus de 1 000 emplois dans un avenir proche.

M. Huang a déclaré : « La collaboration avec Orano est sans aucun doute un choix judicieux, car les deux parties possèdent des atouts complémentaires. En tant qu'acteur majeur des matériaux pour batteries en Chine, XTC s'associe parfaitement aux racines profondes d'Orano en France. Ce partenariat permet non seulement de compléter la chaîne industrielle française, mais marque également une étape importante pour XTC dans son développement en Europe et au-delà. »

En discutant de la façon dont le projet s'aligne sur les objectifs de l'initiative de la Ceinture et de la Route, M. Huang a fait remarquer : « Les projets d'investissement, contrairement aux projets d'infrastructure, exigent des engagements à long terme. Ces investissements sont très bien accueillis par la communauté locale car ils contribuent de manière significative aux recettes fiscales locales, créent des opportunités d'emploi et génèrent simultanément des profits, ce qui se traduit par un résultat mutuellement bénéfique pour toutes les parties impliquées. »

M. Huang a également évoqué l'impact mondial de la modernisation rapide de la Chine. « Notre travail à l'étranger nous a permis de mieux comprendre les solides efforts de modernisation de la Chine, qui évoluent rapidement en phase avec les tendances mondiales actuelles et font preuve d'une formidable vitalité », a-t-il indiqué. Il a ajouté que les progrès du modèle de développement de la Chine devraient jouer un rôle important dans la relance de l'économie mondiale et ouvrir de nouvelles perspectives dans le monde entier.