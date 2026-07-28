Envision Energy et Kallista Energy mettent en œuvre un projet de stockage d'énergie de 386 MWh pour accélérer la transition vers le système énergétique de demain en France

PARIS, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a renforcé sa collaboration avec le producteur européen d'énergie renouvelable Kallista Energy afin de mener à bien le projet de système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de Neuilly-en-Thelle, d'une capacité de 193 MW / 386 MWh, dans la région des Hauts-de-France. Les travaux ont débuté début juillet 2026, et la mise en service commerciale est prévue avant le printemps 2028.

Dans la continuité du projet de Saleux, premier projet de système de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'Envision Energy en France, dont la construction a débuté en 2025, le projet de Neuilly-en-Thelle marque une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux entreprises. Il offre également un modèle évolutif pour le déploiement des systèmes de stockage d'énergie à travers l'Europe, tout en faisant progresser le système énergétique de demain dans la région.

Envision Energy fournira sa solution avancée de stockage d'énergie par batterie (BESS) et supervisera l'ensemble du cycle de vie du projet, de l'entretien du site au recyclage des batteries à l'issue des 25 années d'exploitation. Alimenté par les cellules au lithium-fer-phosphate (LFP) d'Envision AESC et soutenu par la gigafactory de 10 GWh de l'entreprise située en Hauts-de-France, opérationnelle depuis juin 2025, ce projet associe la fabrication locale de batteries à l'intégration de systèmes afin de renforcer les capacités industrielles régionales et d'améliorer la résilience des infrastructures énergétiques. Une fois opérationnel, le système fournira des services de flexibilité essentiels au réseau français, notamment en matière de régulation de fréquence via les marchés de réserve de RTE, contribuant ainsi à équilibrer l'offre et la demande d'électricité. D'une capacité équivalente à la consommation quotidienne de 30 000 foyers, ce projet renforcera la stabilité du réseau, permettra une meilleure intégration des énergies renouvelables et soutiendra le processus d'électrification en cours en France.

Henry Peng, vice-président senior d'Envision Energy et président des régions UE et Amérique latine, a déclaré : « Notre deuxième projet BESS avec Kallista Energy témoigne de la croissance continue d'un partenariat fondé sur des ambitions communes en faveur de la transition énergétique en Europe. Au-delà de la fourniture d'une technologie de stockage sûre, fiable et évolutive, Envision propose un accompagnement complet tout au long du cycle de vie, aidant ainsi ses clients à optimiser la valeur de leurs actifs à long terme. Cette approche intégrée fait progresser encore davantage notre système énergétique de demain, en renforçant la résilience du réseau, en accélérant l'intégration des énergies renouvelables et en soutenant le développement industriel durable dans toute l'Europe. »

« Le stockage d'énergie par batterie est un facteur clé pour favoriser l'électrification des usages énergétiques et le développement massif des énergies renouvelables, qui visent à mettre en place une économie à faibles émissions de carbone », a déclaré Johann Tardy, PDG du groupe Kallista Energy. Dans le cadre du projet de système de stockage d'énergie par batterie de Neuilly-en-Thelle, nous nous appuyons sur la solide collaboration établie avec Envision Energy lors de notre précédent projet à Saleux afin de mettre en place une nouvelle infrastructure de stockage de haute qualité, destinée à soutenir davantage la transition énergétique. »