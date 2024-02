Envision Energy obtient une place sur la « liste A- » du CDP pour ses contributions à la transition vers la carboneutralité

SHANGHAI, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- Envision Energy, un leader mondial des technologies vertes, a été reconnu sur la prestigieuse liste A- du CDP pour ses efforts de lutte contre les changements climatiques et ses contributions à la transition vers la carboneutralité. Cette distinction fait d'Envision la première entreprise chinoise spécialisée dans les énergies renouvelables à recevoir cette distinction.

Le CDP est une organisation mondiale à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation des informations environnementales. Les révélations du CDP sur le climat, considérées comme la référence des rapports sur l'environnement, reconnaissent les entreprises qui excellent par leurs actions, leurs réalisations et leur transparence en matière de lutte contre les changements climatiques. Les normes du CDP ayant été largement resserrées cette année, le score moyen mondial n'est que de C. La note A- d'Envision Energy témoigne de son travail exceptionnel en matière d'ambitions climatiques, de produits bas carbone et de réductions des émissions de carbone de portée 1 et 2.

Alex Sun, responsable de la durabilité chez Envision, a déclaré : « Envision a fait preuve de constance dans sa pratique du développement durable et s'efforce de l'atteindre à tous les niveaux, de la planification stratégique à la mise en place de l'organisation en passant par la gestion des risques et l'avancement des objectifs. Dans sa pratique de la gestion du carbone, Envision met en œuvre une approche intégrée pour gérer les émissions de GES, l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement et l'empreinte carbone des produits, avec son système de gestion du carbone EnOS qui alimente chaque étape du processus, de la mesure à la mesure à la certification en passant par la réduction et la compensation. Figurer sur la liste A- du CDP est une preuve parfaite de la capacité de l'entreprise à obtenir des résultats exceptionnels en matière de durabilité grâce aux stratégies, à l'organisation, aux plans et aux outils mis en place. »

En 2022, Envision Energy a atteint la neutralité carbone opérationnelle dans les émissions de portée 1 et 2, et s'est engagé à répondre à 100 % des besoins en électricité avec des énergies renouvelables d'ici 2025. La société est en bonne voie pour atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur en 2028 et zéro émission nette d'ici 2040. Son système de gestion du carbone EnOS aide ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement dans leur transition énergétique, en soutenant le développement durable avec des solutions pour les usines carboneutres, les bâtiments intelligents, l'énergie solaire et éolienne distribuée, l'échange d'énergie verte, les CER et les compensations de carbone. Ces efforts ont été reconnus par le CDP dans son classement de 2022 sur l'engagement des fournisseurs.

En outre, Envision Energy réduit l'empreinte carbone de ses produits en lançant une nouvelle plateforme de gestion du carbone pour les émissions liées au cycle de vie des éoliennes et des batteries de stockage d'énergie avec des données d'empreinte carbone traçables. Cette plateforme est conforme aux normes internationales telles que ISO14067, EPD Italie et EPD International, et mesure les émissions du cycle de vie complet des turbines. Il offre une analyse des émissions des turbines tout au long de leur cycle de vie, permettant une estimation précise, traçable et certifiable des émissions, depuis les fournisseurs en amont jusqu'à la fin du cycle de vie. Plus encore, les batteries de stockage d'énergie, produites à partir d'énergie durable, affichent des résultats d'émissions inférieurs à ceux de leurs homologues du secteur. Les données relatives à l'empreinte carbone de chaque batterie sont suivies à l'aide du code Net Zero, garantissant ainsi un niveau de transparence inégalé sur l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries pour nos clients.

Selon Sherry Madera, directrice générale du CDP, la durabilité et les données qui la sous-tendent ne sont pas une « bonne chose à avoir », mais une partie essentielle du succès à long terme dans le monde des affaires qui ne montre aucun signe de ralentissement. La transparence d'Envision Energy par le biais du CDP et son inscription sur la liste A- démontrent son engagement à améliorer la transparence environnementale et à renforcer la responsabilisation.