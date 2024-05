Envoy Global nomme une nouvelle directrice financière et un nouveau président des services consulaires et des visas mondiaux

Kimberly Simonton et Florent Frapolli rejoignent l'équipe de direction d'Envoy Global avec plus de 50 ans d'expérience combinée dans les domaines des visas mondiaux, de l'immigration et de la finance exécutive.

CHICAGO, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Envoy Global , leader technologique dans le domaine de l'immigration mondiale et de la mobilité de la main-d'œuvre, a annoncé l'arrivée de deux nouveaux membres dans son équipe de direction. Kimberly Simonton rejoint l'entreprise en tant que directrice financière (CFO), et Florent Frapolli en tant que président des services consulaires et des visas mondiaux. Mme Simonton et M. Frapolli possèdent tous deux une solide expérience qui permettra à Envoy Global de poursuivre son expansion à l'échelle mondiale et de proposer de nouveaux services.

Mme Simonton, la nouvelle directrice financière d'Envoy Global, a 30 ans d'expérience dans le domaine des finances et des opérations mondiales. Elle a travaillé à la fois pour des sociétés cotées en bourse et des sociétés de portefeuille de capital-investissement, et a acquis de l'expérience en soutenant des sociétés dans les secteurs de la fabrication, de la distribution, de la santé et de la technologie. Avant de rejoindre Envoy Global, Mme Simonton était directrice financière d'Intelligent Medical Objects, où elle gérait les opérations comptables, juridiques, financières, informatiques et de sécurité. Elle a également mené l'entreprise à travers une vente réussie en 2022 de la propriété de Warburg Pincus à Thomas H. Lee Partners. Mme Simonton a également été directrice financière d'Avalign Technologies et de Surgical Solutions, en plus d'avoir occupé pendant 20 ans des postes de direction dans des sociétés de soins de santé cotées en bourse, notamment Cardinal Health, CareFusion et Hospira.

En tant que nouvelle directrice financière d'Envoy Global, Mme Simonton gérera les aspects financiers de l'entreprise, notamment la planification, le reporting, la fiscalité et la trésorerie. « Je suis ravie de rejoindre Envoy Global à un moment passionnant de la croissance de l'entreprise », a déclaré Mme Simonton. Son expérience à la tête d'entreprises internationales sera un atout pour Envoy Global, qui continue à développer ses services, son équipe et son leadership dans le domaine de l'immigration internationale.

Florent Frapolli, président des services consulaires et des visas mondiaux, rejoint également l'équipe de direction. M. Frapolli possède plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'entreprises internationales de premier plan dans un environnement de marché B2B.

Avant de rejoindre Envoy Global, M. Frapolli était vice-président exécutif pour la région EMOA chez CIBT, un fournisseur mondial de services d'immigration et de visa pour les entreprises. Auparavant, M. Frapolli a occupé le poste de directeur général dans le secteur des compagnies aériennes et de la sécurité aéroportuaire. En tant que directeur général de l'une des plus grandes entreprises mondiales dans le domaine du divertissement à bord et du contenu numérique, il a aidé les compagnies aériennes à s'étendre en Europe et en Amérique du Sud.

Aujourd'hui, M. Frapolli est chargé de diriger l'équipe des services consulaires et des visas d'affaires d'Envoy Global, qui connaît une nouvelle période de croissance passionnante, suite à la demande croissante des clients de fournir des services consulaires et des visas conformes et axés sur le service, parallèlement à l'aide à l'immigration.

M. Frapolli est ravi de rejoindre l'équipe d'Envoy Global, car « l'immigration et la mobilité mondiale contribuent à créer un avenir où les individus, les cultures et les idées traversent les frontières sans heurts, favorisant ainsi le progrès mondial ».

En dehors du travail, M. Frapolli passe son temps à soutenir une petite organisation caritative française qui aide les enfants atteints de cancer.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kim et Florent au sein de notre équipe de direction, a déclaré Richard Burke, PDG d'Envoy Global. Tous deux ont une grande expérience du marché mondial, ce qui est essentiel pour atteindre nos objectifs. Je me réjouis de travailler avec eux pour qu'Envoy Global continue à fournir des services de pointe dans le monde entier. »

