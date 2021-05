Epresspack, éditeur de newsrooms digitales signe une joint-venture avec l'Agence France-Presse (AFP) et lance MediaConnect, un service unique en France pour les entreprises et les médias

PARIS, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- Epresspack, éditeur européen de newsrooms dédiées aux enjeux de réputation des entreprises lance avec l'Agence France-Presse (AFP), MediaConnect, un service unique en France qui optimise et sécurise la relation entre les professionnels de la communication (entreprises, organisations, institutions, agences conseil) et les professionnels de l'information (journalistes, blogueurs, influenceurs). Fruit d'une joint-venture entre Epresspack et l'AFP, cette salle de presse d'envergure est logée dans une filiale de l'AFP, éponyme, dans laquelle Epresspack est actionnaire.

A la fois base de données et moteur de recherche, MediaConnect valorise les informations publiées par les entreprises-organisations tout en facilitant le travail des médias par l'accès à des informations utiles, dont la source est authentifiée (Blockchain). Plus concrètement, la plateforme centralise et archive les communiqués de presse (textes, images, vidéos, graphiques...) déposés par les entreprises. Les journalistes, de leurs côtés, accèdent à ces contenus depuis un espace sécurisé d'où ils gèrent leurs favoris, lancent des recherches facilitées par de nombreux filtres et paramètrent leurs alertes emails.

Simplicité, confiance et communauté sont les caractéristiques de cette grande salle de presse, qui propose une expérience intuitive, responsive et sécurisée aux émetteurs comme aux récepteurs.

S'adressant à toutes les typologies d'entreprises, d'institutions ou de personnalités, MediaConnect - financé par les émetteurs sous forme d'abonnements - verra son développement assuré par l'AFP, qui dispose d'une large clientèle d'institutionnels et d'entreprises et Epresspack, dont la technologie a été adoptée par de nombreuses grandes marques et entreprises.

« Ce partenariat à la fois technologique, commercial et financier avec cette agence de presse mondiale est pour nous une grande fierté.» explique Antoun SFEIR, CEO et fondateur de Epresspack. « C'est une reconnaissance pour les solutions technologiques innovantes que nous développons depuis 10 ans au profit des entreprises et de leurs enjeux de réputation. »

A propos d'Epresspack

Epresspack est la vitrine communication de 300 grandes marques et entreprises multi- sectorielles (30% au CAC 40 et 10% au FOOTSIE 100). Editeur et spécialiste SAAS, cet acteur de la French tech déploie des plateformes de contenus (publication, certification, distribution, Live, analyse des audiences, workplace) dédiées aux enjeux de réputation des marques et des entreprises. Fondée et présidée par Antoun Sfeir, la start-up – dont le modèle économique est basé sur l'abonnement – réalise un chiffre d'affaires de 4ME (+20%) et rassemble 50 collaborateurs (Paris, Londres, Milan et Madrid).

