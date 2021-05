Essence SmartCare lance la solution de surveillance des patients à distance VitalOn

Un fournisseur de premier plan de solutions de soins à domicile connectées ajoute une plate-forme avancée de surveillance de la santé à l'offre existante de soins aux seniors

HERZLIYA, Israël, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Essence SmartCare, leader des solutions de télémaintenance basées sur l'IoT,annoncé aujourd'hui le lancement de VitalOn, une plate-forme complète de surveillance à distance des patients (RPM) pour les personnes âgées actives et les personnes âgées vivant avec des maladies chroniques.

VitalOn introduit un nouveau concept sur le marché des soins en combinantles capacités de télésoins, de bien-être et de RPM en une seule plate-forme connectée. Le système est toujours activé, offrant une surveillance continue et une gestion des maladies chroniques pour un large éventail de besoins de soins de santé, à la maison et en déplacement. Il rassemble et analyse en permanence les données des patients à partir de plusieurs dispositifs de santé et de surveillance pour faciliter les soins proactifs, prédictifs et préventifs.

VitalOns'installe facilement via une passerelle avec de multiples options de connectivité et est compatible avec une large gamme de dispositifs médicaux compatibles Bluetooth Low Energy (BLE). La plateforme surveille en permanence les paramètres de bien-être et les signes vitaux de routine pour détecter et alerter les utilisateurs, les soignants ou les cliniciens en cas d'activité anormale. Il optimise l'expérience utilisateur en abordant les problèmes liés au vieillissement et les maladies chroniques, y compris le diabète, l'hypertension et l'insuffisance cardiaque congestive, sans qu'il soit nécessaire de s'appuyer sur applications pour smartphone ou tablette.

«À mesure que les gens vieillissent et que leurs besoins médicaux deviennent plus complexes, ils se retrouvent déchirés entre le besoin de se sentir en sécurité et soignés tout en restant libres et indépendants», a déclaré le Dr Haim Amir, PDG et fondateur d'Essence Group. «VitalOn aide à résoudre ce dilemme avec une solution qui permet aux personnes âgées de surveiller leurs indications de santé vitales et les connecte directement à leurs fournisseurs de soins, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Cela leur permet de continuer à mener une vie sûre, active et indépendante, qu'ils n'aient que des besoins médicaux minimes ou qu'ils aient besoin d'un traitement régulier, chronique ou même intensif. »

Pour permettre une suite intégrée et évolutive de dispositifs de surveillance, Essence SmartCare s'est associée à divers fabricants de dispositifs médicaux connectés. Au lancement, la suite comprend un oxymètre de pouls, une balance de poids, un tensiomètre, un thermomètre, un lecteur de glycémie et un moniteur d'activité / sommeil portable. Tous les appareils se couplent automatiquement avec la passerelle VitalOn et sont à la fois approuvés par la FDA et marqués CE. Une fois connectés, ils transmettent en permanence les données générées par les patients à un tableau de bord clinique en temps réel qui permet aux équipes de soins de rester constamment informées, facilitantintervention précoce et amélioration des résultats pour les patients. Les API avancées permettent une intégration transparente avec toutes les principales plates-formes de surveillance de la santé.

«Nous sommes confrontés à une réalité dans laquelle au moins80% des aînés vivent avec au moins une maladie chronique, ce qui nécessite une surveillance continue pour une gestion efficace. VitalOn fournit la solution la plus connectée, la plus vigilante et la plus transparente pour surveiller la santé et le bien-être des seniors sans empiéter sur leur vie quotidienne », a déclaré Barak Katz, directeur général d'Essence SmartCare. «Ceci est conforme à l'engagement primordial de notre entreprise à fournir tranquillité d'esprit grâce à l'innovation, en mettant sur le marché des technologies accessibles et faciles à utiliser qui améliorent considérablement la qualité de vie. »

Essence SmartCare travaille en partenariat avec des fournisseurs de services de télésanté et des intégrateurs de systèmes pour mettre en œuvre la solution dans les systèmes de santé et les établissements de soins pour personnes âgées aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Australie.

À propos d'Essence SmartCare

Essence SmartCare, qui fait partie du groupe Essence, développe des plates-formes pionnières de santé et de soins pour les principaux fournisseurs de soins de santé et de soins pour personnes âgées, permettant des soins préventifs intelligents et une intervention d'urgence afin que les personnes âgées puissent vivre pleinement leur vie, en toute tranquillité d'esprit. Le partenariat avec Essence SmartCare aide à positionner les entreprises comme progressistes, avant-gardistes et en contact avec la nécessité de permettre aux personnes âgées et vulnérables de mener une vie plus indépendante et plus sûre.www.essencesmartcare.com

