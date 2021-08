Essex Furukawa remporte un important projet de Véhicule Électrique grâce à un fil d'enroulement haute tension

ATLANTA, 12 août 2021 /PRNewswire/ -- Essex Furukawa a obtenu un contrat pour être le seul fournisseur de fil magnétique pour une marque haut de gamme du plus grand constructeur automobile du monde, dans le cadre d'un projet qui comprend 33 000 tonnes de fil d'enroulement haute tension (HVWW®), spécialement conçu pour les applications 800 V.

L'investissement sera réalisé exclusivement dans l'usine d'Arolsen (Allemagne) et constitue un signal important de l'arrivée à grands pas d'un avenir durable dans le secteur automobile. Le contrat permettra également d'agrandir l'usine et d'installer de nouvelles machines pour faciliter la production.

« Alors que nous nous tournons vers la prochaine génération d'automobiles, il est de plus en plus évident que les innovations sur le marché des véhicules électriques seront en première ligne de la croissance », a déclaré Klaus Borstner, président d'Essex Furukawa Magnet Wire Europe. « Nous croyons que les HVWW® accompagneront cette évolution, les constructeurs automobiles créant des moyens pour que leurs gammes de véhicules électriques puissent égaler les performances des moteurs à combustion interne. »

Lors de sa sortie initiale, les HVWW® ont obtenu la première place du prix de l'innovation Magna 2017 après avoir prouvé qu'ils permettaient d'accroître la durabilité et l'efficacité et de réduire la taille des moteurs de traction électriques, leur permettant de fonctionner à des tensions et des courants plus élevés. Uniques sur le marché automobile européen, ils ouvrent la voie à d'autres innovations en matière de véhicules électriques en respectant les exigences strictes du marché qui ne laisse aucune place aux imperfections.

Les HVWW® sont recouverts de plastique extrudé pour améliorer les performances des véhicules électriques et d'autres produits, permettant également des tensions élevées de plus de 1000 V et des fils sans décharge partielle (PDIV).

M. Borstner a ajouté que certaines vérités simples inciteront davantage d'entreprises à investir dans ce produit.

« La raison pour laquelle les HVWW® vont devenir la norme industrielle est que la haute tension crée une chaleur élevée. Dans l'industrie des véhicules électriques, la résistance à la chaleur, la flexibilité et les contraintes répétées sont des obstacles permanents aux performances des fils magnétiques. Nos ingénieurs ont relevé le défi de perfectionner chaque élément de conception pour un produit exceptionnel », a-t-il déclaré. « Nous prévoyons que ce sera le premier d'une longue série d'investissements de la part des fabricants. »

Les HVWW® ont trois caractéristiques clés :

Hautement personnalisables : ils sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques des clients et peuvent être créés dans une variété d'épaisseurs, ainsi qu'en hauteur et en largeur, pour permettre une mise en œuvre au sein de la technologie des moteurs existants et des nouveaux moteurs.

Flexibilité : les HVWW® ont une conception très flexible qui améliore le processus d'installation. Cela permet également de nouvelles innovations en matière de conception, ce qui serait impossible avec des matériaux plus rigides.

Température : la couche extérieure extrudée offre une excellente résistance à la chaleur et une grande fiabilité. Cette conception unique permet de fonctionner à une température constante de 240 °C sans aucune baisse de performance.

Le constructeur automobile prévoit d'étendre sa gamme de véhicules entièrement électriques à 20 modèles dans le monde d'ici 2025 et a annoncé des projections qui incluent 7 millions de véhicules électriques vendus sur sa nouvelle plateforme d'ici 2030.

Il est possible que ce projet s'étende au groupe mère et à sa gamme croissante de produits électriques.

Essex Furukawa est le seul fournisseur de fils magnétiques capable de s'approvisionner entièrement, de développer et de livrer des produits à ses clients dans le monde entier. Nous travaillons avec nos clients pour développer des solutions personnalisées de haute efficacité avec des tolérances thermiques dépassant les limites de l'industrie.

En se concentrant sur des acquisitions stratégiques centrées sur le développement et la distribution d'émail et de fil, et en se concentrant sur l'expansion du secteur automobile, Essex Furukawa s'est positionné comme le leader de l'innovation et de la fabrication de produits de fil magnétique.

À propos d'Essex Furukawa

Essex Furukawa Magnet Wire LLC est le principal fournisseur mondial de fils magnétiques utilisés par la plupart des grands équipementiers, des fournisseurs de niveau 1 et des leaders de l'industrie dans les secteurs de l'automobile, de l'énergie, de l'industrie, du commerce et du secteur résidentiel. La société basée à Atlanta est une co-entreprise internationale formée en 2020 entre Essex Magnet Wire et Furukawa Electric Co., Ltd., tous deux leaders dans le développement de produits de fil magnétique et de solutions personnalisées. L'entité combinée, s'appuyant sur les forces d'Essex Magnet Wire et de Furukawa Electric, s'appuie sur plus de deux siècles d'expérience et de connaissances combinées pour faire avancer l'innovation tout en restant concentrée sur l'excellence de la fabrication et un service client exceptionnel. www.essexfurukawa.com

